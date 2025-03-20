Qu’est-ce que le raisonnement agentique ?

Les agents IA simples suivent un ensemble de règles condition-action préprogrammées. Ces règles prennent généralement la forme d’instructions « si-alors », où la partie « si » spécifie la condition et la partie « alors » indique l’action. Lorsqu’une condition est remplie, l’agent exécute l’action correspondante.
Cette méthodologie est particulièrement adaptée aux cas d’utilisation spécifiques à un domaine. Dans le domaine financier, par exemple, un agent de détection des fraudes signale une transaction comme frauduleuse selon un ensemble de critères définis par une banque.
Avec la logique conditionnelle, l’IA agentique ne peut pas agir en conséquence si elle se trouve confrontée à un scénario qu’elle ne reconnaît pas. Pour pallier ce manque de flexibilité, les agents basés sur des modèles ont recours à leur mémoire et à leur perception pour stocker un modèle ou un état actuel de leur environnement. Cet état est mis à jour à mesure que l’agent reçoit de nouvelles informations. Les agents basés sur des modèles restent toutefois soumis à leurs règles condition-action.
Prenons l’exemple d’un robot qui se déplace dans un entrepôt pour stocker un produit sur une étagère. Il consulte un modèle de l’entrepôt pour connaître l’itinéraire à suivre, mais il peut modifier son chemin pour éviter un obstacle et poursuivre son parcours.