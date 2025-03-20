Qu’est-ce que le raisonnement agentique ?

Les premiers modèles de machine learning suivaient un ensemble de règles préprogrammées pour parvenir à une décision. Les progrès de l’IA ont conduit à des modèles IA dotés de capacités de raisonnement plus évoluées, mais ceux-ci nécessitent toujours une intervention humaine pour convertir les informations en connaissances. Le raisonnement agentique va encore plus loin en permettant aux agents IA de transformer les connaissances en actions.

Le « moteur de raisonnement » alimente les phases de planification et d’appel d’outils des workflows agentiques. La planification décompose une tâche en raisonnements plus faciles à gérer, tandis que l’appel d’outils aide à éclairer la décision d’un agent IA grâce aux outils disponibles. Ces outils peuvent inclure des interfaces de programmation des applications (API), des jeux de données externes et des sources de données telles que des graphes de connaissances.

Pour les entreprises, l’IA agentique peut ancrer davantage le processus de raisonnement dans des preuves grâce à la génération augmentée de récupération (RAG). Les systèmes RAG peuvent récupérer des données métier et d’autres informations pertinentes qui peuvent être ajoutées au contexte d’un agent IA pour alimenter son raisonnement.