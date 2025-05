Agents IA en 2025 : attentes et réalité

« Les entreprises ont besoin de cadres des exigences pour suivre la performance et garantir la responsabilité à mesure que ces agents s’intègrent de plus en plus dans les opérations, insiste M. Gajjar. C’est là que l’approche d’IA responsable d’IBM est vraiment remarquable. Il s’agit de s’assurer que l’IA fonctionne avec les gens, et non contre eux, et de créer des systèmes fiables et vérifiables dès le premier jour. »

Ashoori décrit un scénario catastrophe potentiel lié à l’IA agentique. « Aujourd’hui, utiliser un agent revient essentiellement à se procurer un LLM et à lui permettre d’agir en votre nom. Que se passerait-il si cette action consistait à se connecter à un jeu de données et à supprimer un grand nombre de dossiers sensibles ? »

« La technologie ne pense pas. Elle ne peut pas être responsable », affirme Mme Danilevsky. En ce qui concerne les risques tels que la fuite ou la suppression accidentelle de données, « l’échelle du risque est plus élevée, dit-elle. Il y a des limites à ce qu’un humain peut faire en un temps donné, alors que la technologie peut faire des choses en beaucoup moins de temps et d’une manière que nous pourrions ne pas remarquer. »

Et lorsque cela se produit, on ne peut pas simplement pointer du doigt l’IA et rejeter toute la responsabilité sur les responsables de l’entreprise. « Un membre de l’entreprise sera tenu responsable de ces actes », prévient M. Hay.

« Le défi, c’est donc la transparence, explique Mme Ashoori. Et la traçabilité des actions pour chaque action des agents. Vous devez savoir exactement ce qui se passe et être capable de le suivre, de le retracer et de le contrôler. »

Pour Mme Danilevsky, l’expérimentation libre est la voie du développement durable. « [Il est très utile] de permettre aux gens de jouer avec la technologie, de la construire et d’essayer de la casser. Elle invite également les développeurs à faire preuve de prudence lorsqu’ils déterminent les modèles à utiliser et les données qu’ils introduisent dans ces modèles. « [Certains fournisseurs prendront] toutes vos données. Soyez donc un peu prudent. »