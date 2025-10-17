Évaluation des agents IA, des prompts aux indicateurs

Un agent IA désigne un système logiciel capable d’effectuer des tâches de manière autonome pour le compte d’un utilisateur ou d’un autre système, en développant son workflow et en utilisant des outils externes si nécessaire.

Les agents vont bien au-delà du simple traitement et de la compréhension du langage. Ils sont capables de prise de décision, de résoudre des problèmes, d’interagir avec leur environnement et d’agir pour atteindre des objectifs.

Les agents IA sont désormais intégrés à diverses solutions d’entreprise, allant de l’automatisation et du génie logiciel, en passant par les interfaces conversationnelles et la mise en œuvre de la génération de code. S’appuyant sur de grands modèles de langage (LLM), ils sont capables de comprendre des instructions complexes, de les décomposer en étapes, d’interagir avec des ressources externes et de déterminer quand déployer certains outils ou services pour accomplir des tâches.