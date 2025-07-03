Qu’est-ce que la collaboration multi-agent ?

Les actions coordonnées de plusieurs agents indépendants dans un système distribué, chacun disposant de connaissances locales et de capacités décisionnelles, relèvent de la collaboration multi-agent.

Dans ce cadre, les agents coopèrent via des protocoles de communication établis pour échanger des informations sur leur état, répartir les responsabilités et coordonner leurs actions. La coopération implique souvent des méthodes de décomposition du travail, de répartition des ressources, de résolution de conflits et de planification coopérative. Elle peut être explicite (via échange de messages) ou implicite (via modifications de l’environnement partagé). Ces systèmes sont conçus pour favoriser l’évolutivité, la tolérance aux pannes et un comportement coopératif émergent, sans contrôle centralisé. Analogie : imaginez une flotte de drones explorant une zone sinistrée à la recherche de survivants ou d’informations. Chaque drone suit son propre itinéraire, évite les autres drones, rapporte ce qu’il découvre et change de direction en cas d’événement inattendu. Cette scène illustre la collaboration multi-agent : chaque drone agit individuellement tout en coopérant collectivement, comme des assistants. Sans qu’un chef unique ne les coordonne, ils travaillent ensemble, se synchronisent et partagent ce qu’ils voient. C’est ainsi qu’une flotte autonome d’agents peut résoudre intelligemment, rapidement et collectivement des problèmes complexes.

Cette architecture collaborative redéfinit l’architecture produit, donnant naissance à de nouveaux cas d’utilisation pouvant s’exécuter presque en continu, s’adapter à une demande croissante et apprendre/optimiser en permanence sans intervention manuelle. Le processus d’automatisation agentique est rendu possible grâce à des agents spécialisés dotés de capacités adaptatives conçues pour traiter des tâches spécifiques avec précision et autonomie. Des agents d’IA spécialisés travaillent ensemble en temps réel pour fournir des services intelligents, personnalisés et de bout en bout dans des chatbots (via le cadre RAG), un nouveau type d’application multi-agent.1