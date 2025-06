Offrez un libre-service plus rapide, plus intelligent et plus fluide sur tous les canaux. Libérez les employés des tâches répétitives et chronophages afin qu’ils puissent se concentrer sur des cas plus complexes. Les agents d’assistance client watsonx sont accessibles 24h/24 et 7j/7 pour répondre aux besoins des clients et satisfaire leurs demandes grâce à des réponses fondées sur les données de votre entreprise.