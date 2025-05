Évaluez la stabilité financière, les historiques de paiement et la performance ESG (environnementale, sociale et de gouvernance). Les équipes d’approvisionnement contribuent à garantir la conformité et à atténuer les risques en s’aidant d’informations sur les risques fournisseur et d’agents d’intégration des fournisseurs. Résultat ? Les entreprises boostent leur efficacité de 75 % et associent 95 % des fournisseurs à des scores de confiance en matière d’ESG et de risque.