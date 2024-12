Si les mauvais choix donnent lieu aux meilleures histoires, la sélection d’un fournisseur à risque peut être un cauchemar pour les spécialistes de l’approvisionnement sans méfiance et les organisations qu’ils soutiennent. C’est là qu’intervient Dun & Bradstreet.

Dun & Bradstreet est une source fiable d’informations commerciales précises et objectives. En tant que principal fournisseur mondial de données et d’analyses décisionnelles, Dun & Bradstreet joue un rôle essentiel en aidant les entreprises à évaluer et à gérer les risques. En effet, les gouvernements, les entreprises et d’autres entités du monde entier s’appuient sur les données et les connaissances de l’entreprise. Forte d’une réputation de près de deux siècles, Dun & Bradstreet s’appuie sur son expertise, ses connaissances et ses données pour prendre des décisions métier stratégiques, ce qui en fait un pilier de l’écosystème commercial mondial.

Le succès incontestable de Dun & Bradstreet réside dans sa capacité à fournir en permanence des évaluations équilibrées, transparentes et fiables des risques commerciaux afin de répondre aux besoins croissants de ses clients. Dun & Bradstreet fournit les données et la capacité nécessaires aux entreprises pour assurer la transparence et la visibilité de leur chaîne de fournisseurs. Les risques associés aux fournisseurs et leur visibilité sont toujours au cœur de ses préoccupations. Isabel Gomez Vidal, directrice des revenus de Dun & Bradstreet, décrit le processus. « Nous nous sommes penchés sur des questions telles que : Quelle est la réputation du fournisseur que vous choisissez ? Répond-il aux caractéristiques ESG que vous recherchez ? Comment pouvons-nous automatiser les processus pour intégrer les fournisseurs plus rapidement ? Nous pensions disposer de données pertinentes pour ce cas d’utilisation. »

Pour conserver son large éventail de scores analytiques et de prédicteurs, Dun & Bradstreet a cherché à s’appuyer sur une technologie de pointe pour accompagner sa prochaine itération. IBM était le choix logique puisque l’organisation est un client de Dun & Bradstreet et un fournisseur de confiance de conseils avancés, de capacités de données et d’analyse, et de technologie d’intelligence artificielle (IA) de pointe. En outre, les vastes entrepôts d’informations sur les fournisseurs et la technologie d’assistant IA leader du secteur d’IBM étaient complémentaires des dossiers commerciaux mondiaux de Dun & Bradstreet Data Cloud, faisant d’IBM le partenaire idéal pour le projet.

Selon Mme Vidal, d’autres raisons justifiaient la collaboration avec IBM. « Nous avons choisi IBM pour notre cas d’utilisation initial car IBM possède des milliers et des milliers de vendeurs et de fournisseurs et des volumes colossaux de données connexes, ainsi que des capacités d’IA générative pour automatiser les processus d’analyse. Ensemble, nos entrepôts de données constitueraient un avantage majeur pour le développement de produits et les processus d’analyse nécessaires pour relever les défis commerciaux et d’approvisionnement auxquels sont confrontées les organisations lors de la sélection de fournisseurs tiers », explique-t-elle.