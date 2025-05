Les agents d’IA pour les ventes

Faciles à lancer, nos agents d’IA fournissent instantanément à votre équipe de vente du contenu et des informations stratégiques. Les agents IBM watsonx pour les ventes comparent les fonctionnalités des produits, mettent en avant les éléments distinctifs clés et priorisent les prospects en s’appuyant sur les données en temps réel. Grâce à une plateforme qui centralise les ressources de vente, votre équipe peut interagir plus rapidement avec les prospects et générer de plus solides conversions.