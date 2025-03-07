Qu’est-ce qu’un workflow agentique ?

Les workflows sont des processus pilotés par l’IA lors desquels les agents d’IA autonomes prennent des décisions, exécutent des actions et coordonnent les tâches avec une intervention humaine minimale. Ces workflows s’appuient sur des éléments essentiels des agents intelligents tels que le raisonnement, la planification et l’utilisation d’outils pour réaliser efficacement des tâches complexes. L’automatisation traditionnelle, telle que l’automatisation robotisée des processus (RPA), suit des règles et des modèles de conception prédéfinis. Cette approche peut suffire pour les tâches répétitives, qui suivent une structure standard. Dynamiques, les workflows agentiques offrent plus de flexibilité en s’adaptant aux données en temps réel et aux conditions inattendues. Les workflows d’IA agentique abordent les problèmes complexes en plusieurs étapes, de manière itérative, pour permettre aux agents d’IA de décomposer les processus métier, de s’adapter de façon dynamique et d’affiner leurs actions au fil du temps.

En laissant l’IA générative gérer des workflows complexes, les entreprises améliorent l’efficacité opérationnelle, l’évolutivité et la prise de décisions. Alors que les techniques de machine learning et de traitement automatique du langage naturel (NLP) continuent de progresser, la technologie de l’IA est de plus en plus présente dans les secteurs qui cherchent à automatiser et à optimiser les processus tout en réduisant la dépendance à la supervision humaine. Les impacts de l’évolution des modèles d’IA affectent non seulement le développement de logiciels, mais aussi des secteurs comme la santé, la finance, les ressources humaines et bien d’autres.