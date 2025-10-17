Créer un agent de raisonnement ReWOO à l’aide d’IBM Granite

Le solveur synthétise toutes les informations recueillies pour générer une réponse finale récente et bien structurée. Cette séparation modulaire permet de garantir un raisonnement efficace, précis et évolutif avec de grands modèles de langage.

Des frameworks comme LangChain et LangGraph offrent des outils puissants pour mettre en œuvre l’architecture ReWOO en utilisant des modèles d’OpenAI, IBM Granite ou des outils spécialisés comme Serper et Tavily pour la recherche.

Dans ce tutoriel, vous découvrirez comment créer un agent ReWOO qui effectue la tâche de synthèse de contenu. Cet agent peut :

Décomposer une tâche de premier niveau en sous‑questions

Utiliser la recherche Web pour recueillir le contexte pertinent pour chaque sous‑question

Générer des réponses à l’aide d’IBM Granite

Résumer les résultats dans une réponse finale

Cette architecture est utile pour :