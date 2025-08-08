Introduit par Anthropic, le Model Context Protocol (MCP) fournit aux modèles d’IA un moyen standardisé d’obtenir le contexte dont ils ont besoin pour effectuer leurs tâches. Dans le domaine agentique, MCP sert de niveau permettant aux agents IA de se connecter et de communiquer avec les services et outils externes tels que les API, les bases de données, les fichiers, les recherches Web et d’autres sources de données.
MCP englobe ces trois éléments architecturaux clés :
L’hôte MCP contient une logique d’orchestration et peut connecter chaque client MCP à un serveur MCP. Il peut héberger plusieurs clients.
Le client MCP convertit les requêtes utilisateur dans un format structuré que le protocole peut traiter. Chaque client entretient une relation individuelle avec le serveur MCP. Les clients gèrent les sessions, analysent et vérifient les réponses, et gèrent les erreurs.
Le serveur MCP convertit les requêtes utilisateur en actions. Les serveurs, généralement des dépôts GitHub disponibles dans différents langages de programmation, donnent accès à des outils. Ils peuvent également être utilisés pour connecter l’inférence LLM au SDK MCP par le biais des fournisseurs de plateformes d’IA comme IBM et OpenAI.
Dans la couche de transport entre les clients et les serveurs, les messages sont transmis au format JSON-RPC 2.0 en utilisant soit une entrée/sortie standard (stdio) pour la messagerie légère et synchrone, soit SSE pour les appels asynchrones pilotés par les événements.