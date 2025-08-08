Les systèmes d’IA basés sur des agents s’exécutent souvent en silos. Ils sont construits par différents fournisseurs utilisant divers cadres d’agent IA et des architectures agentiques distinctes. L’intégration en situation réelle devient un défi, et le couplage de ces systèmes fragmentés nécessite des connecteurs sur mesure pour tous les types d’interaction possibles avec les agents.

C’est là que les protocoles entrent en jeu. Ils transforment les systèmes multi-agents disparates en écosystème interconnecté. Ici, les agents alimentés par l’IA partagent un moyen de se découvrir, de se comprendre et de collaborer.

Bien que les protocoles agentiques fassent partie de l’orchestration des agents IA, ils ne servent pas d’orchestrateurs. Ils normalisent la communication, mais ils ne gèrent ni la coordination, ni l’exécution ni l’optimisation des workflows agentiques.