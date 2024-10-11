IA agentique : la prochaine révolution dans la recherche IA pour 4 raisons

Les LLM excellent dans le traitement et la génération de texte de type humain, ce qui permet aux utilisateurs d’interagir plus facilement avec l’IA à l’aide de commandes en langage naturel. Cela réduit le besoin de connaissances explicites en programmation. Les LLM peuvent générer des réponses ou des actions basées sur une compréhension nuancée et contextuelle, ce qui est utile dans des scénarios où la programmation traditionnelle pourrait avoir du mal à couvrir tous les cas particuliers. De plus, les LLM font preuve de créativité dans des tâches telles que la génération de contenu, la synthèse de code, etc. Cette capacité générative est difficile à reproduire avec une programmation traditionnelle basée sur des règles.

En revanche, la programmation traditionnelle est hautement structurée, déterministe et fiable, ce qui la rend idéale pour les tâches qui exigent précision, répétabilité et vérifiabilité. Les langages de programmation traditionnels offrent un contrôle précis sur l’exécution des tâches, permettant ainsi de garantir que les workflows complexes, les algorithmes ou les exigences spécifiques du système peuvent être explicitement définis et optimisés. La programmation traditionnelle est souvent plus efficace pour les tâches qui nécessitent des performances élevées ou des fonctions uniques.

Les systèmes d’IA agentique offrent le meilleur des deux mondes : ils utilisent des LLM pour gérer les tâches en profitant de leur flexibilité et de réponses dynamiques, tout en combinant ces capacités d’IA avec une programmation traditionnelle pour ses règles strictes, sa logique et ses performances. Cette approche hybride permet à l’IA d’être à la fois intuitive et précise. Les agents peuvent effectuer des tâches de manière autonome tout en s’adaptant à de nouvelles données ou à des environnements dynamiques, difficile à réaliser pour un code statique. Dans le même temps, les processus critiques (tels que la sécurité ou les calculs) peuvent s’appuyer sur des algorithmes traditionnels déterministes.

Un système agentique alimenté par l’IA peut contenir des agents réflexes simples qui effectuent une tâche simple de manière efficace et cohérente. Les agents plus complexes basés sur des règles peuvent utiliser la perception actuelle et faire appel à la mémoire, ce qui leur permet de recevoir et de stocker de nouvelles informations et effectuer ainsi un plus large éventail de tâches. Les agents d’apprentissage peuvent également ingérer de nouvelles données et les utiliser pour éclairer les décisions ultérieures, améliorant ainsi la précision au fil du temps. Une puissante plateforme d’IA agentique peut impliquer des dizaines, voire des centaines d’agents aux capacités diverses, travaillant ensemble.