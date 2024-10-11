IA agentique : la prochaine révolution dans la recherche IA pour 4 raisons

On peut imaginer que de nombreuses fonctions métier actuellement exécutées à l’aide de produits SaaS (logiciel en tant que service) soient remplacées ou optimisées par des systèmes agentiques, qui permettent aux employés d’interagir avec les données et d’effectuer des tâches plus efficacement grâce à des entrées en langage naturel et des interfaces utilisateur simplifiées.
Imaginez par exemple un système de tickets que les développeurs de logiciels utilisent pour suivre l’avancement des projets. Un tel système nécessite de nombreux tableaux, onglets et workflows qui ne sont pas toujours faciles à comprendre au premier coup d’œil. Pour trouver des informations utiles, les utilisateurs doivent rechercher les bonnes données, naviguer dans un ensemble complexe de menus pour obtenir les informations dont ils ont besoin. Ensuite, ils pourraient avoir besoin d’utiliser ces informations pour créer une présentation.
Et si, au lieu de classer toutes ces données dans des tableaux et des onglets, l’utilisateur n’avait qu’à demander les informations dont il a besoin en langage humain ?
Par exemple, imaginez pouvoir générer une diapositive de présentation qui affiche 5 graphiques à barres représentant chaque ticket renseigné par employé pour le mois en cours, sur une période de 5 ans, le tout sans avoir à trier manuellement des ensembles de données complexes.
Cela demanderait une demi-heure pour récupérer ces données manuellement et une demi-heure supplémentaire pour les afficher dans un format ordonné pour une présentation fluide. Or, les agents sont capables de réaliser tout cela en quelques secondes.
Pour les entreprises qui peinent à percevoir les avantages de l’IA générative, les agents d’IA pourraient bien être la clé pour trouver une valeur métier tangible. Les LLM monolithiques impressionnent, mais leurs cas d’utilisation sont limités dans le domaine de l’IA d’entreprise. Il reste à voir si les sommes colossales actuellement investies dans une poignée de grands projets LLM seront rentabilisées par des applications concrètes. Toutefois, l’IA agentique représente un cadre prometteur qui intègre les projets LLM dans le monde réel, ouvrant la voie à un avenir davantage axé sur l’IA.