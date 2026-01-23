Le protocole A2A, ou Agent2Agent, est un standard ouvert qui permet une communication structurée entre les agents d’IA, les clients et les outils. Dans ce tutoriel, vous pouvez créer un système d’agent où un client de chat traite les requêtes utilisateur et les envoie à un agent d’IA sur un serveur conforme à la norme A2A.

La plupart des applications d’IA agentique mettent en œuvre une communication personnalisée entre les composants (par exemple, ChatChain de ChatDev), ce qui rend difficile la réutilisation du même agent dans différentes applications ou l’intégration d’outils externes. Ce manque de standardisation empêche l’interopérabilité et limite le développement d’un écosystème d’agents plus large.

A2A résout cette limitation en séparant la couche de communication de la logique d’agent grâce à un protocole standardisé basé sur HTTP, JSON-RPC 2.0 et Server-Sent Events (SSE). Ce découplage permet aux agents de collaborer entre eux, de répondre aux requêtes client et d’accéder à des outils externes sans code d’intégration personnalisé.

A2A prend en charge les architectures décentralisées qui permettent aux équipes de faire évoluer leurs systèmes d’IA de manière progressive sans casser le code client. Les équipes peuvent mettre à jour les outils, échanger des modèles ou modifier le comportement des agents tout en conservant une interface cohérente dans des workflows complexes.

Les agents échangent des informations dans des messages structurés au format JSON-RPC qui incluent des métadonnées qui enrichissent les interactions des agents de manière claire et cohérente. Chaque serveur A2A expose une fiche AgentCard à un point de terminaison bien connu (.well-known/agent-card.json) qui décrit les capacités de l’agent sous forme de données JSON structurées. Cela permet aux clients de découvrir dynamiquement ce qu’un agent peut faire, de la même manière que la documentation de l’API décrit les points de terminaison disponibles.

Suivez ce guide pour créer et gérer un système d’agents A2A, et acquérez une expérience pratique avec :

BeeAI : un framework open source pour la construction d’agents d’IA.

Protocole A2A : un protocole de communication standardisé pour l'interopérabilité des agents.

Ollama : un outil pour exécuter localement de grands modèles de langage (LLM).

: un outil pour exécuter localement de grands modèles de langage (LLM). Outils d’agents : fonctionnalités spécialisées, notamment la recherche sur le Web (DuckDuckGo), les données météorologiques (OpenMeteo), l’accès à Wikipédia (WikipediaTool) et le raisonnement (ThinkTool)

Remarque : si vous avez travaillé avec ACP (Agent Communication Protocol), vous constaterez quelques similitudes. ACP, initialement développé par BeeAI d’IBM, s’est associé à Google A2A sous l’égide de la Linux Foundation. BeeAI utilise désormais des adaptateurs A2A (A2AServer et A2AAgent) pour fournir une communication conforme au protocole A2A. A2A fonctionne également avec MCP (Model Context Protocol) pour permettre aux agents d’interagir avec les sources de données et les outils, créant ainsi des écosystèmes d’agents interopérables.