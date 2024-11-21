L'appel d'outils, également appelé appel de fonction, est l'interface qui permet aux agents d'intelligence artificielle (IA) d'effectuer des tâches spécifiques nécessitant des informations actualisées, qui ne sont pas disponibles pour les grands modèles linguistiques (LLM) entraînés. Les modèles de LLM tels que les modèles IBM Granite ou les modèles GPT (generative pre-trained transformer) d'OpenAI n'ont accès qu'aux informations utilisées lors de leur formation. Il existe de nombreux outils par défaut accessibles via LangChain, notamment un outil pour travailler avec des requêtes de SQL database, accéder aux informations sur Wikipédia et bien plus encore. Nous vous encourageons à lire la documentation de LangChain pour une liste complète des outils prédéfinis.

Les outils personnalisés peuvent être définis à l’aide de diverses méthodes, notamment à l’aide de @tool Decorator ou des LangChain Runsibles que nous aborderons dans ce tutoriel. Les outils asynchrones peuvent être créés à l’aide des classes StructuredTool ou BaseTool. Pour distinguer chaque approche, nous vous invitons à consulter la documentation officielle de LangChain. Reportez-vous au tutoriel d’appel des fonctions IBM pour obtenir des exemples d’outils personnalisés.

Nous vous encourageons à consulter notre fiche explicative sur les agents IA pour obtenir une présentation approfondie des différents types d'agents IA et de la manière dont ils diffèrent des chatbots LLM traditionnels.