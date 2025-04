L’intelligence artificielle, ou le développement de systèmes informatiques et de machine learning pour imiter les capacités de résolution de problèmes et de prise de décision de l’intelligence humaine, a un impact sur un éventail de processus métier. Les organisations utilisent l’intelligence artificielle (IA) pour renforcer l’analyse des données et la prise de décision, améliorer l’expérience client, générer du contenu, optimiser les opérations informatiques, les ventes, le marketing, la cybersécurité, etc. À mesure que les technologies d’IA s’améliorent et évoluent, de nouvelles applications commerciales apparaissent.

L’intelligence artificielle est un outil utilisé pour soutenir un personnel humain dans l’optimisation des workflows et dans l’amélioration de l’efficacité des opérations métier. Ces bénéfices sont réalisés de différentes manières, notamment en utilisant l’IA pour automatiser les tâches répétitives, générer des informations basées sur des algorithmes de machine learning, traiter rapidement de grandes quantités de données et extraire des informations significatives, mais aussi prédire les résultats futurs en fonction de l’analyse des données. Les systèmes d’IA alimentent plusieurs types d’automatisation métier, notamment l’automatisation d’entreprise et l’automatisation des processus, ce qui permet de réduire les erreurs humaines et de libérer du personnel pour des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Selon McKinsey & Company, l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les opérations métier a doublé depuis 2017.1 Cela s’explique en grande partie par le fait que la technologie de l’IA peut être personnalisée pour répondre aux besoins uniques d’une entreprise. 63 % des personnes interrogées par McKinsey s’attendent à ce que leur investissement dans les technologies d’IA augmente au cours des trois prochaines années.2 Pour utiliser l’IA dans une stratégie métier efficace, une organisation doit avoir une compréhension claire de ses fonctions métier, du fonctionnement de l’IA et des aspects de l’entreprise qui peuvent être améliorés grâce à la mise en œuvre de l’IA.

Bien que l’utilisation d’outils IA pour automatiser les tâches répétitives et augmenter la productivité des employés reste populaire, les entreprises vont également au-delà de ces cas d’utilisation et utilisent l’IA pour façonner des initiatives stratégiques de niveau supérieur qui contribuent à générer une valeur commerciale plus large.