Pour offrir un excellent service à ses clients, les entreprises doivent se tenir informées des principales tendances afin de répondre à leurs attentes. Alors que de plus en plus d’entreprises adoptent des technologies avancées comme l’IA générative et le machine learning, celles qui n’y parviennent pas prennent du retard sur leurs concurrents.

N’oublions pas que les clients interagissent avec de nombreuses entreprises différentes dans leurs habitudes d’achat et qu’ils font facilement la différence entre celles qui fournissent un bon service client et celles qui le négligent ou n’y consacrent pas assez de moyens.

La plupart des professionnels du service client (60 %) (lien externe à ibm.com) déclarent que les attentes des clients ont augmenté par rapport à la période précédant la pandémie. Par conséquent, un service client de mauvaise qualité est un obstacle majeur à la croissance de l’entreprise et à la rétention client. Les dirigeants l’ont bien compris qui considèrent que le service client est la priorité numéro un pour l’intégration de l’IA générative, selon le guide du PDG sur l’IA générative pour le service client d’IBV.

IBM aide les entreprises à appliquer l'IA fiable dans cet espace depuis plus d'une décennie, et l'IA générative pourrait transformer de manière encore plus significative le service client et le service sur le terrain, grâce à sa capacité à comprendre les demandes complexes et à générer des réponses plus humaines et conversationnelles.

IBM Consulting offre des capacités de conseil de bout en bout dans la conception et le service d’expérience, la transformation des données et de l’IA. En utilisant IBM watsonx, la plateforme d’IA et de données adaptée aux entreprises, et IBM watsonx Assistant, une solution d’IA conversationnelle leader sur le marché, nous collaborons avec vous tout au long du processus de création de valeur d’IA afin d’améliorer l’IA conversationnelle et l’expérience des agents, et d’optimiser les opérations et les données des centres d’appels.