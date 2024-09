Qu'est-ce que l'automatisation métier ?

IBM offre une plateforme unique qui permet d'automatiser aussi bien les processus métiers que les processus informatiques, aidant ainsi des organisations du monde entier à automatiser efficacement les deux domaines. Par exemple, un réassureur international basé en Suisse a utilisé le logiciel IBM pour automatiser ses tâches de clôture trimestrielle et a pu économiser 40 000 dollars par trimestre.

IBM Cloud Pak for Business Automation est l'outil puissant à l'origine de cette solution. La plateforme d'automatisation fournit des recommandations générées par l'IA, des analyses pour mesurer l'impact, ainsi que des outils conviviaux low code pour aider les entreprises à réduire le temps consacré aux tâches manuelles et à raccourcir les temps d'attente des clients. Avec IBM Cloud Pak for Business Automation, vous pouvez éliminer les tâches répétitives et réaffecter vos ressources à des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Pour en savoir plus sur l’automatisation alimentée par l’IA d’IBM, consultez le Guide de l'acheteur pour l'automatisation intelligente des entreprises.