Qu'est-ce qu'un travailleur numérique ?

Découvrez les travailleurs numériques et comment votre personnel peut en tirer parti pour obtenir plus rapidement de meilleurs résultats.

Par le passé, le terme « travailleur numérique » décrivait un employé humain doté de compétences numériques, mais plus récemment, le marché l'a défini comme une catégorie de robots logiciels formés pour exécuter des tâches ou des processus spécifiques en association avec leurs collègues humains. Plus précisément, Forrester propose la définition suivante de l'automatisation des travailleurs numériques : il s'agit « d'une combinaison de blocs fonctionnels d'AI [automatisation intelligente], comme l'intelligence conversationnelle et l'APR [automatisation robotisée des processus], qui travaillent aux côtés des employés. Ils comprennent l'intention humaine, répondent aux questions et prennent des mesures pour l'être humain, laissant à ce dernier le contrôle, la décision et une expérience améliorée. »

IBM Automation voit les travailleurs numériques de la même manière, les définissant comme une main-d'œuvre logicielle capable d'exécuter de manière indépendante des parties significatives de processus complexes de bout en bout en utilisant un éventail de compétences. Ils exploitent les fonctionnalités de l'intelligence artificielle, comme l'apprentissage automatique, la vision par ordinateur et le traitement du langage naturel, pour exécuter une séquence de tâches dans un flux donné. Par exemple, un travailleur numérique chargé des comptes fournisseurs peut exécuter de manière autonome certaines tâches de trois fonctions professionnelles traditionnelles (représentant du service clientèle, agent de facturation, employé du financement ou résolveur de litiges) pour mener à bien un processus de la commande au règlement. Comme les travailleurs numériques augmentent le champ de leurs employés, ils sont largement adoptés dans le cadre des efforts de transformation numérique, ce qui permet aux entreprises de réaffecter leurs effectifs à des tâches plus stratégiques.