Le générateur d’assistant IA de watsonx Orchestrate est un studio de création nouvelle génération qui exploite la puissance de l’IA générative et des skills numériques pour permettre aux organisations et aux experts de créer rapidement et facilement de nouveaux assistants IA convaincants grâce à une puissante expérience low code. En disposant d’assistants IA dédiés, les clients et les employés peuvent exécuter des tâches et des processus complexes de manière fluide, aidés par une expérience en langage naturel attrayante.

L’expérience de création d’assistant IA dans watsonx Orchestrate permet aux développeurs d’accéder à un studio d’IA générative et d’automatisation low code pour mettre en place des assistants alimentés par de grands modèles de langage (LLM) qui s’appuient sur le contexte métier, les données et l’automatisation. Le générateur d’assistant IA vous permet d’élargir vos investissements dans l’automatisation et l’adoption à grande échelle grâce à une interface hautement conversationnelle alimentée par l’IA à laquelle vous pouvez faire confiance. Les fonctionnalités d’IA générative sont fournies en mode natif par les LLM fiables et transparents d’IBM, qui sont adaptés à des fonctions métier spécifiques. Les concepteurs disposent de la flexibilité et du contrôle nécessaires pour décider quand et comment les LLM sont exploités en choisissant un LLM de base, l’ancrage de contenu, les actions guidées par l’IA et les skills conversationnels. IBM watsonx Orchestrate offre une expérience naturelle et optimisée à vos clients et à vos employés en les guidant tout au long de processus en plusieurs étapes, tout en laissant l’IA générative accomplir le gros du travail.