Les plateformes d’IA peuvent vous aider à exploiter la puissance de la technologie IA et à générer de nombreux avantages pour votre entreprise, notamment en renforçant l’automatisation, l’évolutivité et la sécurité. Ces plateformes permettent aux entreprises d’analyser de grandes quantités de données, d’obtenir des informations précieuses et de s’adapter rapidement à la dynamique du marché, ce qui favorise l’innovation et un avantage concurrentiel.

Automatisation accrue

L’automatisation joue un rôle essentiel dans l’accélération de l’échelle et du rythme des activités tout au long du cycle de vie des données. Une fois que les équipes ont identifié un processus efficace et reproductible, tel qu’un étiquetage cohérent des données, elles peuvent chercher des moyens de l’automatiser grâce au machine learning. Dans ce cas, l’utilisation des capacités de la plateforme d’IA pour automatiser l’étiquetage des données permettra d’améliorer la pertinence des prévisions et la facilité d’utilisation des variables de données.

Plus d’évolutivité

L’évolutivité des phases d’entraînement et de production des modèles de machine learning est essentielle, car la construction et l’entraînement de modèles sur une machine locale, telle qu’un ordinateur portable, ont leurs limites. Cela peut être suffisant pour les jeux de données plus petits, mais les data scientists ne pourront pas utiliser cette approche pour les modèles plus robustes. Pour évoluer, ils auront besoin d’un flux de travail centralisé, qui facilite la transparence et la collaboration avec d’autres praticiens pour aligner les données sur les normes et surveiller la disponibilité des ordinateurs ainsi que l’utilisation des GPU et des TPU.

Meilleure intégration

Une plateforme d’IA doit également offrir des intégrations conviviales qui facilitent l’utilisation de logiciels open source et de bibliothèques. La plupart des plateformes sont déjà compatibles avec des écosystèmes open source populaires tels que PyTorch, TensorFlow et Scikit-learn, mais pour un écosystème d’IA complet, recherchez une plateforme d’IA qui offre un accès transparent et pratique aux plateformes open source telles que MongoDB, Redis et PostgreSQL.

De plus, les meilleures plateformes d’IA sont développées et entretenues par des organisations et des équipes profondément impliquées dans la communauté open source. Ils contribuent à la recherche, allouent des ressources et offrent leur expertise, enrichissant ainsi la diversité des compétences et des contributions à la recherche tout en élargissant l’éventail des technologies innovantes accessibles aux professionnels de la science des données et du machine learning.

IBM a été l’un des premiers défenseurs de l’open source, soutenant des communautés influentes comme Linux, Apache et Eclipse, en militant pour les licences ouvertes, une gouvernance ouverte et des normes ouvertes. Le lien entre IBM et l’open source s’est encore renforcé après l’acquisition de Red Hat.

En outre, il est essentiel de réfléchir à la stratégie de déploiement et d’utilisation de votre plateforme d’IA. Sera-t-elle implémentée sur site ou hébergée à l’aide d’une plateforme cloud ? Est-elle destinée à être utilisée par une équipe interne ou sera-t-elle accessible aux clients externes ? Ces facteurs sont également importants pour identifier la plateforme d’IA qui peut être intégrée le plus efficacement pour s’aligner sur les objectifs de votre entreprise.

Sécurité renforcée

Les packages open source sont fréquemment utilisés par les data scientists, les développeurs d’applications et les ingénieurs de données, mais ils peuvent présenter un risque de sécurité pour les entreprises. Les contrôles de sécurité sont essentiels pour aider à identifier et à protéger contre les menaces en évolution rapide. Les meilleures plateformes d’IA mettent généralement en place diverses mesures pour garantir la protection de vos données, de vos terminaux, de vos applications et de votre identité.

Les principales mesures de sécurité sont les suivantes :

Sécurité du réseau : La sécurité du réseau s’articule autour de trois objectifs principaux : empêcher l’accès non autorisé aux ressources du réseau, détecter et neutraliser les cyberattaques et les violations de sécurité en cours et veiller à ce que les utilisateurs autorisés puissent accéder en toute sécurité aux ressources du réseau dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin.

La sécurité des données : La sécurité des données vise à protéger les informations numériques contre tout accès, corruption ou vol non autorisé tout au long de leur cycle de vie.

La sécurité des données vise à protéger les informations numériques contre tout accès, corruption ou vol non autorisé tout au long de leur cycle de vie. Sécurité des collaborateurs : la sécurité des collaborateurs protège vos espaces de travail en attribuant des contrôles d’accès basés sur les rôles aux collaborateurs.

Gouvernance améliorée

La gouvernance de l’IA vise à garantir le développement et la mise en œuvre éthiques, responsables et conformes des modèles d’IA et de ML d’une organisation. Une plateforme d’IA dotée de capacités de gouvernance réfléchies permet d’améliorer la collaboration et la coordination sur les approbations de modèles, la surveillance et la gouvernance de la conformité. La gouvernance de l’IA est essentielle pour instaurer la confiance et la fiabilité dans les décisions basées sur les données prises par les organisations en utilisant les informations provenant de ces plateformes. Cette confiance s’étend au respect des obligations de conformité interne et des réglementations externes.

Un défaut de gouvernance de l’IA peut avoir des conséquences en termes d’inefficacité et déclencher des pénalités financières et des dommages importants à la réputation de la marque. Elle peut également entraver la mise à l’échelle des processus de ML, en rendant les résultats plus difficiles à reproduire et en provoquant le risque d’erreurs dues à des données incorrectes ou incomplètes. Les sanctions peuvent être lourdes, les opérateurs bancaires recevant des amendes à sept chiffres pour les modèles d’éligibilité aux prêts biaisés, et des amendes potentielles dues au RGPD pouvant aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel.

En outre, garantir un accès approprié aux utilisateurs est un élément essentiel de la gouvernance au sein d’une plateforme d’IA, car cela peut empêcher certains rôles de commettre par inadvertance une erreur qui aurait des répercussions sur l’ensemble du système. Les administrateurs informatiques doivent avoir la possibilité d’attribuer des comptes en fonction des rôles professionnels, de surveiller les activités des utilisateurs et de faciliter le partage et la collaboration entre les praticiens.

Recherchez une plateforme qui met en œuvre des pratiques de gouvernance robustes pour garantir la standardisation des données, l’atténuation des biais et la conformité avec les réglementations du secteur.

Assistance technique

Si vous avez besoin d’aide pour la formation, la production de rapports et le suivi fiables des bogues, la résolution de problèmes ou la réponse aux urgences, il est judicieux de choisir une plateforme d’IA capable de vous offrir le support dont vous avez besoin.

Une vaste communauté d’utilisateurs ainsi que des ressources d’assistance (forums, documentation, support client) peuvent également être particulièrement utiles pour résoudre les problèmes et partager des connaissances.