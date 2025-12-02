Qu’est-ce qu’un agent basé sur des objectifs ?

Rien ne permet de dire qu’un système agentique ne peut pas « mélanger les types d’agents », chacun étant adapté à la complexité du problème à résoudre. On peut par exemple imaginer un exemple dans le domaine des soins de santé : un hôpital qui emploie non seulement des agents basés sur les objectifs pour exécuter les workflows, mais aussi des agents des quatre autres types examinés.

À un niveau très simple, un agent de surveillance appelé « Vitals Monitor » pourrait se contenter de surveiller les signes vitaux de tous les patients. Son objectif spécifique est de déclencher une alarme si le rythme cardiaque d’un patient, par exemple, descend en dessous d’un certain niveau, afin d’alerter un médecin ou une infirmière en vue d’une intervention humaine. Un tel agent peut s’appuyer sur des algorithmes simples if/then.

Au niveau supérieur, un agent réflexe basé sur un modèle, appelé agent d’inventaire, pourrait gérer le stock des médicaments et des fournitures de l’hôpital. Il maintient un modèle interne des stocks actuels, des habitudes d’utilisation historiques et des temps de réponse des partenaires de la chaîne d’approvisionnement, afin de mieux rationaliser les commandes de renouvellement.

Troisièmement, un agent de niveau supérieur basé sur les objectifs, appelé Discharge Planner (planificateur de sortie), pourrait travailler à rebours à partir de l’objectif binaire simple de la sortie du patient. Il s’appuierait sur des stratégies et des arbres de décision préprogrammés, tout en tenant compte des états futurs, pour coordonner les laboratoires, les médicaments et les autorisations des spécialistes, y compris toutes les tâches secondaires nécessaires. Si une étape est retardée, son module de planification peut être réexécuté et formuler un nouveau plan. (L’agent basé sur les objectifs, comme la plupart de ces agents, est susceptible d’être affiné sur un grand modèle linguistique).

Quatrièmement, un agent basé sur la fonctionnalité, appelé optimiseur d’attribution de lits, pourrait affecter les patients à différentes chambres, tout en essayant de maximiser la sécurité, la satisfaction et le débit. Comme il doit gérer des biens multiples et des compromis complexes, l’agent travaille avec une fonctionnalité, évaluant des variables telles que la contagiosité, les niveaux de personnel et la gravité de la maladie.

Cinquièmement, et au plus haut niveau, un agent d’apprentissage appelé Assistant d’Admission utilise le machine learning, recherchant des modèles issus de ses expériences afin d’améliorer les questions de triage, de signaler les patients à haut risque et de réduire les étapes redondantes. Contrairement aux agents de niveau inférieur, cet agent d'apprentissage doit continuellement évaluer des ensembles de données en évolution, à la recherche de modèles profonds qui pourraient être invisibles pour les humains.

Les cinq agents travaillent ensemble comme un ensemble d’assistants virtuels pour résoudre des problèmes complexes. Grâce à l’orchestration appropriée, ainsi qu’à l’Intégration de diverses capacités, telles que le traitement automatique du langage naturel (NLP) et l’IA générative (IA générative) à la vision par ordinateur et les appels d’outils API, le système multi-agents est simple là où il doit être simple, complexe là où il doit être complexe.