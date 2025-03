Qu’est-ce qu’un agent conversationnel ?

Malgré cette ambiguïté, il existe un consensus général sur les distinctions technologiques qui séparent chacun de ces outils connexes.

Chatbot est un terme générique désignant un programme qui simule une conversation humaine en temps réel avec l’utilisateur. Les chatbots fonctionnant par le biais d’invites vocales plutôt qu’écrites sont connus sous le nom de systèmes de réponse vocale interactive (SVI). En général, un chatbot gère les interactions avec les clients à l’aide d’un flux d’arbre de décision. Cela n’implique pas nécessairement une intelligence artificielle ; de nombreux chatbots s’appuient sur un ensemble préprogrammé d’entrées qui peuvent être reconnues, chacune déclenchant une réponse correspondante préprogrammée. Les chatbots rudimentaires, incapables d’analyser les entrées qui ne correspondent pas exactement à leur programmation en termes de reconnaissance, obligent l’utilisateur à choisir parmi une série d’options simples rédigées à l’avance, plutôt que d’écrire (ou d’énoncer) les entrées avec ses propres mots.



Alors que la plupart des technologies des agents virtuels (VAT) impliquent un chatbot qui reçoit des demandes et y répond, tous ne proposent pas de véritable fonctionnalité de VAT. De nombreux chatbots et systèmes SVI ne servent qu’à fournir ou à recueillir des informations de base, comme transmettre les heures d’ouverture des magasins ou déterminer où acheminer un client via un centre d’appel.

L’assistant virtuel ne fait pas référence à un logiciel, mais à un être humain fournissant une assistance à distance, c’est-à-dire virtuelle. Ce qui prête à confusion, c’est que « assistant virtuel » (ou « logiciel d’assistant virtuel ») est également utilisé de temps en temps comme terme générique pour désigner tous les produits virtuels fournissant une assistance, y compris des services tels que Siri d’Apple ou Alexa d’Amazon (également appelés assistant vocal ou assistant digital).

Les agents conversationnels, également appelés agents conversationnels intelligents (IVA) ou assistants virtuels intelligents (IVA), sont bien plus que de simples chatbots hautement sophistiqués. Les agents conversationnels sont définis non seulement par l’IA conversationnelle, qui peut identifier l’intention du texte ou de la parole libre des utilisateurs, mais aussi par l’automatisation des étapes pour répondre à cette intention, et améliorer continuellement sa capacité à le faire. Alors qu’un chatbot ne peut que répondre, un agent conversationnel peut comprendre, apprendre et agir.



Les assistants vocaux comme Siri ou Alexa peuvent être considérés comme des agents virtuels selon cette définition, mais le terme « agent conversationnel » fait plus généralement référence à l’utilisation organisationnelle et à l’intégration personnalisée avec les systèmes d’entreprise. En d’autres termes, les assistants vocaux agissent généralement comme une extension de vous-même : ils automatisent les actions que vous feriez, comme envoyer un texte, rechercher une information publique ou jouer une musique. Les agents conversationnels sont une extension de votre entreprise : ils automatisent les actions des clients ou des employés, comme le paiement d’une facture ou la mise à jour d’identifiants de connexion.