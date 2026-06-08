Créer un agent d’IA prêt pour la production avec watsonx Orchestrate

Le cycle de vie du développement des agents (Agent Development Lifecycle, ADLC) fournit un cadre structuré permettant de concevoir, développer, déployer et améliorer continuellement des agents d’IA dans des environnements d’entreprise.

Les agents d’IA sont des systèmes probabilistes pilotés par les données, dont le comportement évolue en fonction des données, de l’utilisation et du contexte. Ils doivent par conséquent être gérés comme des systèmes continus, plutôt que comme des implémentations ponctuelles.

Le cycle de vie suit une séquence itérative :

Planifier → Générer → Tester → Déployer → Surveiller → Exploiter

Chaque phase contribue à maintenir la fiabilité, l’évolutivité, l’observabilité et l’adaptabilité de l’agent face à l’évolution des exigences.

Dans cette implémentation, l’accent est mis sur la phase de génération de l’ADLC.

Cette phase consiste à transformer le cas d’utilisation d’entreprise préalablement planifié en un agent d’IA fonctionnel et prêt pour la production à l’aide d’IBM watsonx Orchestrate.

L’agent est d’abord créé avec un rôle opérationnel et un objectif métier clairement définis et alignés sur le cas d’utilisation de l’entreprise. Des sources de connaissances d’entreprise sont ensuite connectées à l’agent afin de lui permettre d’effectuer un raisonnement ancré dans les données, à partir de jeux de données opérationnels tels que les commandes, les stocks et les règles métier.

Un workflow agentique est configuré en tant que couche d’orchestration pour prendre en charge le raisonnement en plusieurs étapes, l’analyse opérationnelle et la génération de recommandations. Le workflow traite les entrées utilisateur, analyse les commandes retardées et l’état des stocks, applique les règles métier opérationnelles et génère des recommandations explicables.

Le comportement de l’agent est défini au moyen de prompts d’entreprise structurés qui guident la manière dont il interprète les requêtes opérationnelles, invoque les workflows, applique la logique métier et génère des réponses ancrées dans les données.

Le workflow établit un pipeline complet d’exécution opérationnelle couvrant les étapes suivantes :

Entrée utilisateur → Analyse des commandes → Analyse des stocks → Évaluation des règles métier → Génération de recommandations → Sortie

La solution est ensuite validée à l’aide de scénarios opérationnels représentatifs afin de vérifier que l’agent produit des résultats exacts, explicables et structurés, conformes aux exigences opérationnelles de l’entreprise.