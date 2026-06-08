Créer un agent d’IA prêt pour la production avec watsonx Orchestrate

Le cycle de vie du développement des agents (Agent Development Lifecycle, ADLC) fournit un cadre structuré permettant de concevoir, développer, déployer et améliorer continuellement des agents d’IA dans des environnements d’entreprise.
Les agents d’IA sont des systèmes probabilistes pilotés par les données, dont le comportement évolue en fonction des données, de l’utilisation et du contexte. Ils doivent par conséquent être gérés comme des systèmes continus, plutôt que comme des implémentations ponctuelles.
Le cycle de vie suit une séquence itérative :
Planifier → Générer → Tester → Déployer → Surveiller → Exploiter
Chaque phase contribue à maintenir la fiabilité, l’évolutivité, l’observabilité et l’adaptabilité de l’agent face à l’évolution des exigences.
Dans cette implémentation, l’accent est mis sur la phase de génération de l’ADLC.
Cette phase consiste à transformer le cas d’utilisation d’entreprise préalablement planifié en un agent d’IA fonctionnel et prêt pour la production à l’aide d’IBM watsonx Orchestrate.
L’agent est d’abord créé avec un rôle opérationnel et un objectif métier clairement définis et alignés sur le cas d’utilisation de l’entreprise. Des sources de connaissances d’entreprise sont ensuite connectées à l’agent afin de lui permettre d’effectuer un raisonnement ancré dans les données, à partir de jeux de données opérationnels tels que les commandes, les stocks et les règles métier.
Un workflow agentique est configuré en tant que couche d’orchestration pour prendre en charge le raisonnement en plusieurs étapes, l’analyse opérationnelle et la génération de recommandations. Le workflow traite les entrées utilisateur, analyse les commandes retardées et l’état des stocks, applique les règles métier opérationnelles et génère des recommandations explicables.
Le comportement de l’agent est défini au moyen de prompts d’entreprise structurés qui guident la manière dont il interprète les requêtes opérationnelles, invoque les workflows, applique la logique métier et génère des réponses ancrées dans les données.
Le workflow établit un pipeline complet d’exécution opérationnelle couvrant les étapes suivantes :
Entrée utilisateur → Analyse des commandes → Analyse des stocks → Évaluation des règles métier → Génération de recommandations → Sortie
La solution est ensuite validée à l’aide de scénarios opérationnels représentatifs afin de vérifier que l’agent produit des résultats exacts, explicables et structurés, conformes aux exigences opérationnelles de l’entreprise.
L’agent d’IA est conçu pour assister les équipes chargées des opérations de commerce électronique. Il analyse les données relatives aux commandes et aux stocks afin de détecter les retards, d’en déterminer les causes racines et de recommander des mesures correctives.
Un agent d’IA est un système capable de comprendre les entrées utilisateur, de récupérer des données pertinentes, d’appliquer un raisonnement et de générer des résultats exploitables. Dans les environnements d’entreprise, les agents fonctionnent au sein de workflows structurés et interagissent avec les systèmes métier afin de fournir des informations cohérentes et explicables.
Les équipes chargées des opérations sont fréquemment confrontées à des problèmes tels que les retards de livraison, les ruptures de stock et le manque de visibilité sur les causes profondes. Ces problèmes nécessitent souvent des investigations manuelles dans plusieurs systèmes, ce qui entraîne des inefficacités et retarde la prise de décision.
Lorsqu’un utilisateur soumet une requête telle que « Pourquoi les commandes d’iPhone 14 sont-elles retardées ? »,
l’agent exécute la séquence suivante :
L’agent suit un flux d’exécution structuré :
Requête utilisateur → Compréhension de l’intention → Invocation des outils → Référentiel de connaissances Astra DB → Recherche sémantique → Évaluation des règles métier → Génération de recommandations → Réponse structurée → Sortie finale
Pourquoi cette approche est-elle importante ?
Cette approche associe des données d’entreprise, des règles métier et un raisonnement structuré afin de produire des résultats fiables et explicables. En ancrant les réponses dans des données réelles et en imposant un workflow cohérent, l’agent garantit l’exactitude des résultats et limite les conclusions non étayées. Les sorties structurées facilitent l’évaluation, la surveillance et l’intégration aux systèmes en aval.
Cette solution convient donc aux environnements d’entreprise dans lesquels la cohérence, la traçabilité et la fiabilité sont essentielles.
Cette implémentation fournit un agent d’IA prêt pour la production qui :
À l’issue de cette implémentation, vous pourrez :
Étape 1 : préparer les exemples de données
Des jeux de données structurés portant sur les commandes et les stocks sont créés afin de simuler des systèmes d’entreprise. Ces jeux de données permettent à l’agent de récupérer et d’analyser des valeurs réelles telles que les retards, les niveaux de stock et la répartition entre les entrepôts. Les règles métier définissent la manière dont l’agent interprète ces données afin d’identifier les causes profondes.
orders_data.csv
order_id,product,order_date,delivery_date,status,delay_days,warehouse
1001,iPhone 14,2026-04-01,2026-04-05,delayed,4,WH1
1002,iPhone 14,2026-04-02,2026-04-06,delayed,4,WH1
1003,iPhone 14,2026-04-03,2026-04-07,delayed,4,WH2
1004,iPhone 14,2026-04-04,2026-04-08,delayed,4,WH2
1005,Samsung S23,2026-04-01,2026-04-03,delivered,0,WH1
1006,Samsung S23,2026-04-02,2026-04-04,delivered,0,WH2
1007,Pixel 8,2026-04-01,2026-04-06,delayed,5,WH3
1008,Pixel 8,2026-04-02,2026-04-07,delayed,5,WH3
1009,Pixel 8,2026-04-03,2026-04-05,delivered,0,WH3
1010,OnePlus 12,2026-04-01,2026-04-02,delivered,0,WH1
1011,OnePlus 12,2026-04-02,2026-04-06,delayed,4,WH2
1012,OnePlus 12,2026-04-03,2026-04-07,delayed,4,WH2
inventory_data.csv
product,stock,warehouse,reorder_level
iPhone 14,0,WH1,20
iPhone 14,0,WH2,20
Samsung S23,50,WH1,15
Samsung S23,40,WH2,15
Pixel 8,10,WH3,25
OnePlus 12,5,WH2,15
business_rules.txt
Si stock = 0 → problème de rupture de stock
Si delay_days > 3 → problème logistique
Si plusieurs commandes sont retardées (>2) → problème de chaîne d’approvisionnement
Si stock < reorder_level → réapprovisionnement nécessaire
Si des retards concernent plusieurs entrepôts → problème systémique
Ces exemples de jeux de données constituent une représentation simplifiée des systèmes opérationnels d’une entreprise. Dans cette implémentation, les informations structurées relatives aux commandes, aux stocks et aux règles métier sont transformées en documents de connaissances en langage naturel, puis stockées dans Astra DB. Ce référentiel vectoriel externe permet d’effectuer une recherche sémantique et fournit une architecture de génération augmentée de récupération (RAG) plus réaliste que les approches reposant sur des fichiers statiques.
Étape 2 : créer l’agent
Accédez à Create (Créer) → Agents, puis sélectionnez Create agent (Créer un agent).
Un agent est créé dans watsonx Orchestrate avec un nom et une description définis. Cela permet d’établir son rôle de conseiller en commandes et en stocks, chargé d’analyser les données et de fournir des recommandations.
Nom : Conseiller en commandes et en stocks
Description : agent d’IA qui analyse les données relatives aux commandes et aux stocks afin d’identifier les retards, d’en déterminer les causes profondes et de recommander des mesures correctives.
Étape 3 : ajouter des connaissances d’entreprise à l’aide d’Astra DB
Accédez à Knowledge (Connaissances) → Add Source (Ajouter une source), puis sélectionnez Astra DB comme référentiel de connaissances d’entreprise.
Au lieu de s’appuyer sur des fichiers statiques pendant l’exécution, l’agent d’IA utilise Astra DB comme base de données vectorielle externe afin de stocker et de récupérer les connaissances opérationnelles.
Les jeux de données opérationnels préparés précédemment, notamment les commandes, les enregistrements de stock et les règles métier, sont transformés en documents de connaissances en langage naturel, puis chargés dans une collection vectorielle dans Astra DB. Ensemble, ces documents représentent les connaissances opérationnelles dont l’agent d’IA a besoin pour comprendre les retards de commande, les ruptures de stock, la répartition entre les entrepôts et les politiques de l’entreprise.
Parmi les connaissances stockées dans le référentiel figurent notamment les informations sur les commandes retardées, la disponibilité des stocks, l’état des entrepôts, les perturbations logistiques et les règles opérationnelles. Ce référentiel sert de mémoire d’entreprise à l’agent d’IA.
Une collection vectorielle est créée dans Astra DB et des embeddings de documents sont générés afin de permettre la recherche sémantique. Pendant l’exécution, IBM watsonx Orchestrate interroge Astra DB afin de récupérer les enregistrements opérationnels les plus pertinents en fonction de la demande de l’utilisateur. Les informations récupérées sont ensuite utilisées par l’agent pour effectuer un raisonnement ancré dans les données et générer des recommandations explicables.
Le référentiel contient des informations relatives aux éléments suivants :
Une fois les documents de connaissances chargés dans Astra DB, le référentiel est connecté à IBM watsonx Orchestrate et configuré comme source de connaissances d’entreprise pour le Conseiller en commandes et en stocks.
Le référentiel prend en charge les modes de recherche par mots-clés, vectorielle et hybride, ce qui permet de récupérer efficacement des informations d’entreprise structurées ou non structurées. Cette fonctionnalité permet à l’agent de récupérer les connaissances opérationnelles pertinentes et de générer des réponses reposant exclusivement sur des données d’entreprise vérifiables.
Des instructions détaillées sur la configuration de la connexion à Astra DB, de l’authentification, de la sélection de l’espace de clés, des modes de plongement, des modes de recherche et des mappages de champs sont disponibles dans la documentation IBM :
Se connecter à un référentiel de contenu Astra DB : https://www.ibm.com/docs/en/watsonx/watson-orchestrate/base?topic=agents-connecting-astra-db-content-repository
Un nom descriptif et une description sont configurés pour la source de connaissances afin de fournir un contexte supplémentaire à l’agent d’IA.
Nom de la source de connaissances :
Référentiel Astra des commandes et des stocks
Description :
Référentiel de connaissances d’entreprise contenant les enregistrements de commandes, les informations sur les stocks, les détails de la répartition entre les entrepôts, les informations logistiques et les règles métier opérationnelles utilisées par le Conseiller en commandes et en stocks. Le référentiel permet d’effectuer une recherche sémantique et de générer des recommandations opérationnelles ancrées dans les données.
L’agent d’IA utilise une récupération sélective de ces connaissances d’entreprise vérifiables afin d’identifier les commandes retardées, de détecter les ruptures de stock, d’analyser les risques liés aux entrepôts et d’évaluer les règles métier opérationnelles. Les recommandations sont générées exclusivement à partir des connaissances récupérées, afin que les réponses demeurent explicables et conformes aux exigences de gouvernance de l’entreprise.
Cette couche d’ancrage améliore l’exactitude des réponses, la fiabilité opérationnelle et l’explicabilité en garantissant que toutes les informations générées proviennent exclusivement des connaissances d’entreprise, plutôt que d’hypothèses non étayées.
En utilisant Astra DB comme référentiel vectoriel externe, la solution suit une architecture de génération augmentée de récupération (RAG) et montre comment IBM watsonx Orchestrate peut s’intégrer à des référentiels de connaissances d’entreprise afin de fournir une intelligence opérationnelle évolutive, explicable et prête pour la production.
Étape 4 : ajouter l’ensemble d’outils
Dans l’écran de configuration de l’agent, accédez à Toolset (Ensemble d’outils) → Add Tool (Ajouter un outil) et sélectionnez Agentic Workflow (Workflow agentique) comme outil opérationnel d’entreprise.
Le workflow agentique sert de moteur d’orchestration chargé de gérer les interactions avec les utilisateurs, le raisonnement opérationnel, l’analyse des connaissances d’entreprise et la génération de recommandations. Ce workflow permet à l’agent d’IA d’effectuer un raisonnement en plusieurs étapes portant sur les commandes retardées, les ruptures de stock, les risques liés aux entrepôts et l’évaluation des règles métier.
Configurez le workflow à l’aide des informations suivantes :
Nom : Workflow d’analyse des retards de commande
Description : workflow permettant d’analyser les commandes retardées, les ruptures de stock, les risques logistiques et les règles métier opérationnelles à l’aide de connaissances d’entreprise vérifiables.
Une fois ajouté, le workflow devient disponible dans l’ensemble d’outils de l’agent et peut être invoqué automatiquement pendant les conversations avec les utilisateurs. L’agent utilise ce workflow pour traiter les requêtes opérationnelles, récupérer des informations d’entreprise vérifiables, appliquer les règles métier et générer des recommandations explicables.
Étape 4.1 : configurer les activités du workflow
Dans le workflow agentique, configurez un pipeline de raisonnement opérationnel à plusieurs étapes à l’aide d’activités de prompts génératifs et d’étapes d’interaction avec les utilisateurs.
Le workflow commence par une étape de collecte des entrées utilisateur, pendant laquelle l’utilisateur fournit une requête opérationnelle portant sur un produit, par exemple :
Pourquoi les commandes d’iPhone 14 sont-elles retardées ?
La première étape, Saisie de la requête produit, recueille la requête opérationnelle de l’utilisateur. Cette entrée est ensuite transmise au pipeline de raisonnement de l’IA afin d’être analysée dans le contexte de l’entreprise.
La deuxième étape, Analyse des retards de commande, évalue les commandes retardées, les calendriers de livraison, les tendances de répartition entre les entrepôts et les risques logistiques. Cette étape permet d’identifier les goulets d’étranglement opérationnels et les tendances associées aux expéditions retardées.
La troisième étape, Analyse des stocks, évalue la disponibilité des stocks, les niveaux de stock, les seuils de réapprovisionnement et les conditions de réapprovisionnement. Cette étape permet de détecter les ruptures de stock et les risques opérationnels liés aux stocks.
La quatrième étape, Appliquer les règles métier, applique des règles opérationnelles prédéfinies aux données analysées relatives aux commandes et aux stocks. Le workflow évalue des situations telles que les ruptures de stock, les retards logistiques, les besoins de réapprovisionnement et les problèmes systémiques touchant la chaîne d’approvisionnement.
La cinquième étape, Générer une recommandation, génère des recommandations opérationnelles explicables, des mesures correctives, des suggestions de surveillance et des sorties d’entreprise structurées à partir des causes racines identifiées.
La dernière étape, Résultat, présente à l’utilisateur l’analyse opérationnelle et les recommandations générées.
Le canevas de workflow chargé illustre le pipeline complet d’orchestration d’entreprise implémenté dans IBM watsonx Orchestrate.
Cette conception permet d’utiliser watsonx Orchestrate pour mettre en œuvre un raisonnement d’IA en plusieurs étapes, une analyse d’entreprise ancrée dans les données, des recommandations explicables, une orchestration modulaire et une intelligence opérationnelle prête pour la production.
Étape 5 : configurer le comportement de l’agent
Accédez à la section Behaviour (Comportement) de l’agent d’IA et définissez les instructions relatives à son comportement opérationnel dans l’entreprise. Cette configuration détermine la manière dont l’agent d’IA raisonne, récupère les connaissances d’entreprise, invoque le workflow connecté et génère des recommandations opérationnelles.
Ajoutez le prompt de comportement suivant :
Tu es un assistant d’IA spécialisé dans les opérations d’entreprise, notamment la gestion des commandes, l’analyse des stocks, la surveillance logistique et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement.
### Responsabilités
### Instructions
### Gestion des erreurs
Si aucun produit, aucune commande, aucun article en stock ou aucun enregistrement d’entrepôt correspondant n’est trouvé :
Statut : aucune donnée disponible
Message : aucun enregistrement correspondant n’a été trouvé dans les données disponibles.
Recommandation : vérifiez les critères de recherche et réessayez.
### Format de réponse
Pour une analyse réussie, utilise la structure suivante :
Statut : réussite
Récapitulatif :
<brève présentation>
Principales observations :
Recommandations :
La couche de comportement constitue la politique de raisonnement d’entreprise qui guide la manière dont l’agent d’IA interprète les requêtes opérationnelles et génère des réponses dans watsonx Orchestrate.
Étape 5 : tester l’agent
Une fois les connaissances d’entreprise, les instructions de comportement et le workflow agentique configurés, l’agent d’IA est validé au moyen de l’interface Talk to agent d’IBM watsonx Orchestrate. Les utilisateurs peuvent soumettre des requêtes opérationnelles telles que :
« Pourquoi les commandes d’iPhone 14 sont-elles retardées ? »
L’agent récupère les connaissances opérationnelles pertinentes dans le référentiel Astra DB connecté, exécute le workflow configuré, analyse les informations relatives aux commandes et aux stocks, applique les règles métier opérationnelles, identifie les ruptures de stock et les problèmes logistiques, puis génère des recommandations ancrées dans les données, accompagnées d’un raisonnement explicable. L’interface de test permet également aux développeurs de surveiller l’exécution du workflow, de vérifier l’exactitude des réponses et d’évaluer l’état de préparation à la production avant le déploiement.
**Analyse des causes profondes des retards de commandes d’iPhone 14**
Statut : réussite
Récapitulatif : quatre commandes d’iPhone 14 (ID 1001 à 1004) sont actuellement retardées de quatre jours. Ces retards sont dus à l’indisponibilité des stocks dans les principaux centres de traitement des commandes WH1 et WH2.
Principales observations :
Recommandations :
Dans ce tutoriel, nous avons développé un agent d’IA prêt pour la production à l’aide de watsonx Orchestrate et d’Astra DB. La solution associe l’ancrage dans les connaissances d’entreprise, l’exécution d’un workflow agentique, un raisonnement fondé sur des règles métier opérationnelles et la génération de recommandations explicables afin d’analyser les retards de commande, les ruptures de stock et les goulets d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement.
Elle montre comment les systèmes d’IA d’entreprise peuvent soutenir la prise de décision opérationnelle grâce à un raisonnement explicable, à une conception modulaire des workflows et à des principes d’architecture adaptés à la production.
L’agent d’IA s’inscrit également dans le cycle de vie du développement des agents (ADLC), puisqu’il prend en charge les différentes phases du cycle de vie de l’IA d’entreprise, notamment les tests, le déploiement, la surveillance et l’optimisation continue des workflows.
Les améliorations suivantes peuvent être mises en œuvre afin d’étendre davantage la solution d’IA d’entreprise :
La phase de planification définit l’objectif opérationnel de l’entreprise, tandis que la phase de génération permet l’exécution intelligente des workflows grâce à l’ancrage dans les connaissances d’entreprise, au raisonnement fondé sur les règles métier et à l’analyse opérationnelle explicable. Cette implémentation montre comment IBM watsonx Orchestrate peut être utilisé pour créer des agents d’IA d’entreprise prêts pour la production et capables de fournir des solutions évolutives, explicables et fiables sur le plan opérationnel.
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