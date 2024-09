Un chatbot est un programme ou un script conçu pour interagir et répondre à des humains dans le cadre de conversations en temps réel. Différentes organisations et individus utilisent les chatbots pour une variété d’utilisations et de fonctions commerciales différentes. En général, les chatbots fournissent des réponses et des informations formulées à l’avance pour traiter les demandes de base ou pour obtenir suffisamment d’informations des clients pour les mettre en relation avec un agent physique afin d’obtenir un service plus efficace et plus spécifique. Les chatbots plus avancés utilisent le machine learning, l’ intelligence artificielle (IA) et la technologie d’ IA générative pour générer des réponses en temps réel basées sur les entrées de l’utilisateur. Les chatbots sont devenus une sorte de couteau suisse pour de nombreuses organisations, un outil qui répond à de nombreux besoins métier.

Les chatbots existent depuis longtemps ; le premier programme pouvant être défini comme tel est né en 1966 avec Eliza, créé par Joseph Weizenbaum. En 1988, le programmeur d’origine britannique Rollo Carpenter a créé un « chatterbot » nommé Jabberwocky, l’une des premières « IA conversationnelles » à apprendre de nouvelles réponses au lieu de simplement proposer un langage pré-écrit.

Les chatbots ont beaucoup évolué et sont plus efficaces que jamais pour tenir une conversation. Pour la plupart des entreprises, le principal cas d’utilisation des chatbots est de faciliter la communication entre l’organisation et les clients. Pourtant, ils restent imparfaits et même le meilleur chatbot ne peut pas imiter un humain indéfiniment. Pourtant, malgré leurs approximations occasionnelles, les clients s’attendent désormais à ce que les organisations disposent d’un chatbot de messagerie de support client pour les aider à résoudre les problèmes eux-mêmes ou à résoudre les problèmes avant de parler à un agent physique.

Il existe deux types de chatbots : ceux basés sur des règles et ceux alimentés par l’IA. Les chatbots basés sur des règles utilisent des règles et des scripts prédéfinis pour répondre à des mots clés ou des phrases spécifiques. Ils offrent une flexibilité limitée, mais ce sont des outils rapides et efficaces pour des tâches simples. Les bots alimentés par l’IA s’appuient sur le machine learning et le NLP (traitement automatique du langage naturel) pour comprendre les invites et le contexte. Ils peuvent apprendre des interactions passées et s’améliorer au fil du temps.

La plupart des chatbots, même les plus sophistiqués, reposent sur une combinaison d’éléments critiques. Tout commence par l’entrée de l’utilisateur, qui pose des questions au chatbot ou le sollicite par SMS, par la voix ou via un autre type d’interface.’ Le chatbot analyse ensuite instantanément la demande à l’aide de techniques NLP telles que la tokenisation, la radicalisation et la lemmatisation pour comprendre la signification de la demande.

Sur la base de l’analyse NLP, le bot identifiera le but ou l’objet de la requête. Est-ce que l’utilisateur ne fait que discuter, veut-il réserver un vol ou veut-il savoir où se trouve une commande ? Le bot utilisera la reconnaissance des intentions pour prendre une décision et sa logique et ses algorithmes internes détermineront la réponse appropriée en fonction de l’intention reconnue. Cela implique parfois d’accéder à une base de connaissances, de rechercher des informations pertinentes ou de générer une réponse créative.