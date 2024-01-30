Qu’est-ce que l’automatisation d’entreprise ?

Date de publication : 5 février 2024
Contributeurs : Tasmiha Khan
L’automatisation d’entreprise désigne l’utilisation stratégique de la technologie pour intégrer, rationaliser et automatiser les processus métier au sein d’une organisation. Elle implique l’intégration d’applications logicielles, de l’intelligence artificielle (IA) et d’autres technologies afin de générer de la valeur pour l’entreprise.
L’automatisation d’entreprise désigne une approche holistique de l’automatisation qui vise à dépasser, d’une part, l’automatisation des systèmes d’information cloisonnés et l’automatisation des processus métier, et d’autre part, les simples gains d’efficacité des processus et de coûts. L’objectif est donc de mettre en place un contrôle centralisé et une stratégie d’automatisation visant à accroître la valeur de l’entreprise et à la rendre plus agile.
Grâce à l’automatisation d’entreprise, les organisations entendent optimiser les workflows, améliorer la productivité, aligner les équipes cloisonnées autour d’objectifs organisationnels communs et favoriser la transformation numérique dans l’ensemble de leurs services. Elle peut être mise en place de diverses manières, de l’utilisation d’outils d’automatisation de base pour automatiser les tâches de routine telles que la saisie des données et le traitement des documents, à l’utilisation de solutions plus avancées conçues pour des processus complexes tels que l’allocation des ressources et l’intégration des systèmes.
L’automatisation d’entreprise englobe différents types d’automatisation qui facilitent les workflows et l’efficacité des processus :
L’automatisation basée sur des règles consiste à créer des règles ou des algorithmes prédéfinis en vue d’exécuter des tâches. Elle suit un ensemble de conditions pour déterminer les actions à effectuer et permet une exécution cohérente et structurée des tâches.
Ce type d’automatisation implique l’intégration de divers systèmes logiciels, applications ou bases de données au sein de l’entreprise. Les API ainsi que les outils CRM et ERP sont intégrés pour optimiser les workflows et garantir la bonne circulation des données entre les systèmes. Les solutions iPaaS (« integration platform as a service ») sont souvent essentielles pour faciliter la circulation des données entre diverses applications logicielles et mettre en place un environnement d’automatisation cohérent.
Pour prendre des décisions rapides et éclairées en se basant sur des données actuelles, il faut avoir recours à l’analyse des données, au machine learning et à d’autres algorithmes d’IA. L’automatisation intelligente utilise quant à elle des technologies alimentées par l’IA pour effectuer des tâches complexes, apprendre des données et s’adapter à des scénarios changeants sans intervention humaine.
L’automatisation robotisée des processus (RPA) fait référence à l’utilisation de robots logiciels, ou « bots », pour automatiser les tâches répétitives basées sur des règles. Ces bots imitent les actions humaines en interagissant avec les systèmes numériques, en exécutant des tâches et en manipulant les données sur différents systèmes.
L’automatisation des processus métier implique l’utilisation d’outils d’automatisation pour optimiser les processus métier et minimiser l’intervention humaine. Les outils BPA englobent des stratégies d’automatisation de bout en bout et favorisent l’intégration des tâches au sein des processus métier. Les plateformes d’automatisation d’entreprise fournissent des environnements complets dédiés à la gestion des outils BPA, à l’optimisation des processus d’entreprise et à l’exécution de stratégies d’automatisation globales.
De la puissance de l’IA à l’intégration du machine learning et à l’émergence de plateformes no code/low code, de nombreuses technologies de pointe stimulent l’automatisation d’entreprise et son adoption croissante.
Le machine learning joue un rôle important dans l’automatisation d’entreprise. Il permet aux systèmes d’apprendre à partir des données, d’identifier des modèles et de faire des prédictions ou de prendre des décisions sans programmation explicite. Il améliore les solutions d’automatisation d’entreprise en rendant possible l’analyse prédictive, la détection d’anomalies et les recommandations personnalisées.
L’intelligence artificielle, dont des technologies telles que le traitement automatique du langage naturel (NLP) et la vision par ordinateur, joue un rôle essentiel dans l’optimisation des workflows. Les systèmes alimentés par l’IA automatisent la prise de décision, reconnaissent les modèles et aident à gérer les données non structurées, simplifiant ainsi les processus et améliorant la précision.
Les plateformes no code et low code apparaissent comme des outils révolutionnaires dans l’automatisation d’entreprise. Elles permettent aux utilisateurs ayant peu ou pas d’expérience en codage de développer et de déployer rapidement des solutions d’automatisation. Ces plateformes facilitent la création de workflows personnalisés, l’automatisation des tâches répétitives et l’intégration de systèmes sans nécessiter de codage important.
L’automatisation d’entreprise a la capacité de transformer les opérations métier de manière significative. Elle peut être utilisée pour rationaliser les workflows, standardiser les processus et minimiser les erreurs. Les organisations peuvent ainsi renforcer leur agilité et leur capacité d’adaptation en mettant en place des opérations cohérentes et fiables.
En automatisant les tâches répétitives et chronophages, les organisations ont la possibilité de réduire les coûts opérationnels et d’optimiser l’utilisation des ressources. Cela permet aux employés et aux systèmes de travailler plus efficacement et d’augmenter par là même la productivité et la rentabilité de l’entreprise. L’automatisation peut également avoir un effet positif sur la dynamique des équipes en libérant les employés des tâches routinières et en leur permettant de se consacrer à des initiatives stratégiques à plus forte valeur ajoutée.
Une enquête menée par Salesforce (lien externe à ibm.com) a révélé que l’automatisation du lieu de travail a amélioré la satisfaction globale des employés. Sur les 773 utilisateurs d’automatisation interrogés aux États-Unis, 89 % ont constaté une plus grande satisfaction au travail, tandis que 84 % ont déclaré avoir une plus grande satisfaction à l’égard de leur entreprise, attribuant ces sentiments positifs à l’intégration de l’automatisation sur leur lieu de travail.
De nombreuses organisations abordent actuellement l’automatisation de manière cloisonnée, où chaque unité opérationnelle tire parti de l’automatisation pour améliorer ses processus internes. Or, l’importance croissante accordée à la création de valeur dans l’automatisation, l’évolution des exigences client et l’amélioration des technologies d’automatisation nécessiteront une approche plus holistique. C’est là qu’intervient l’automatisation d’entreprise.
L’automatisation d’entreprise repose sur une stratégie globale pilotée par les dirigeants qui intègre les efforts d’automatisation des différentes unités commerciales autour d’objectifs organisationnels communs. Les entreprises qui parviennent à s’adapter à cette évolution bénéficient de nets avantages par rapport à leurs concurrentes : évolutivité supérieure, analyses intégrées, contrôle centralisé et hausse de la valeur ajoutée.
Des soins de santé à la gestion de la chaîne d’approvisionnement en passant par la vente au détail, l’automatisation d’entreprise redéfinit les méthodes de travail.
Dans le secteur de la santé, l’automatisation d’entreprise joue un rôle central dans l’optimisation des procédures d’intégration et l’amélioration de divers processus de santé. Elle facilite l’intégration des dossiers des patients, la prise de rendez-vous, la gestion des factures et le traitement des demandes d’indemnisation. Elle joue également un rôle essentiel dans le respect des exigences réglementaires.
De plus, l’automatisation est utilisée pour rationaliser les tâches administratives, telles que la gestion des dossiers médicaux électroniques (DME). L’efficacité opérationnelle s’en trouve ainsi améliorée et les professionnels de la santé peuvent se concentrer davantage sur les soins aux patients.
Dans les opérations d’achat et de chaîne d’approvisionnement, l’automatisation est utilisée pour gérer des tâches répétitives telles que le traitement des commandes, la gestion des stocks et la gestion des relations avec les fournisseurs. Grâce à des workflows automatisés et à l’analyse des données en temps réel, les organisations peuvent optimiser les niveaux de stock, prévoir la demande avec plus de précision et rationaliser le processus d’approvisionnement, de la demande d’achat au paiement. L’automatisation garantit des opérations plus fluides, minimise les erreurs et améliore l’efficacité et la réactivité globales de la chaîne d’approvisionnement.
Les technologies d’automatisation ont révolutionné l’expérience client dans divers secteurs. Par exemple, l’automatisation a permis de créer des parcours client fluides et personnalisés. Les chatbots, les systèmes d’assistance à la clientèle basés sur l’IA et les campagnes marketing automatisées permettent aux entreprises d’interagir avec les clients en temps réel, de fournir une assistance instantanée, d’adresser des recommandations personnalisées et d’améliorer la satisfaction globale des clients. Les technologies d’automatisation rationalisent les interactions avec les clients, garantit des réponses rapides et offre des expériences sur mesure, favorisant ainsi la fidélité des clients à long terme.
L’automatisation est également utilisée pour améliorer les processus dans le secteur de la vente au détail. Par exemple, les détaillants l’utilisent pour rationaliser le processus de retour et permettre aux retours d’être effectués sans intervention humaine. L’efficacité des processus et l’expérience client s’en trouvent ainsi améliorées. L’automatisation contribue également à l’aménagement des magasins et à l’analyse des ventes et des bases de données d’inventaire.
Malgré ses avantages, l’automatisation d’entreprise présente certaines considérations et certains défis que les organisations doivent résoudre au cours de leur transformation.
De nombreux efforts d’automatisation sont cantonnés à des équipes distinctes centrées sur leurs objectifs internes et leurs KPI. Si cette méthode permet d’améliorer l’efficacité et de réduire les coûts dans une certaine mesure, une grande partie de la valeur est laissée de côté. Cette portée limitée non seulement engendre des inefficacités qui pourraient être évitées grâce à une planification et une coopération à l’échelle de l’entreprise, mais elle empêche également les organisations de tirer pleinement parti de la valeur ajoutée de l’automatisation.
Dans certains cas, il est difficile d’identifier les goulets d’étranglement au niveau des processus existants et de déterminer où l’automatisation peut être mise en œuvre le plus efficacement. Les entreprises doivent identifier ces domaines et aligner leurs stratégies d’automatisation sur leurs objectifs afin de garantir une intégration fluide avec les systèmes existants.
Parmi les autres obstacles à la mise en œuvre, on peut citer la résistance des parties prenantes au changement, l’absence de stratégie claire et les barrières culturelles au sein de l’organisation.
L’exactitude et l’exhaustivité des données saisies sont essentielles dans les processus d’automatisation. Des données inexactes ou incohérentes peuvent entraîner des erreurs et des inefficacités dans les workflows automatisés. L’identification et la correction des problèmes de qualité des données, la garantie de l’intégrité des données dans tous les systèmes et l’établissement de protocoles de gestion des exceptions sont des considérations essentielles.
Lorsque l’automatisation est mise en œuvre dans des tâches complexes ou non standardisées qui nécessitent traditionnellement un jugement humain, il peut être difficile d’atteindre le même niveau de précision et de prise de décision.
L’évolutivité est une préoccupation majeure en matière d’automatisation d’entreprise, en particulier lorsqu’il s’agit d’étendre les initiatives d’automatisation à différents services. Il est crucial que les organisations veillent à ce que les systèmes d’automatisation puissent gérer des volumes accrus de données, de transactions ou de processus sans compromettre les performances ou la précision.
Grâce à une stratégie bien planifiée, à une planification approfondie et à la collaboration entre les parties prenantes, les organisations peuvent surmonter ces défis et exploiter tout le potentiel de l’automatisation d’entreprise.
