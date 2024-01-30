Qu’est-ce que l’automatisation d’entreprise ?

L’automatisation d’entreprise a la capacité de transformer les opérations métier de manière significative. Elle peut être utilisée pour rationaliser les workflows, standardiser les processus et minimiser les erreurs. Les organisations peuvent ainsi renforcer leur agilité et leur capacité d’adaptation en mettant en place des opérations cohérentes et fiables.

En automatisant les tâches répétitives et chronophages, les organisations ont la possibilité de réduire les coûts opérationnels et d’optimiser l’utilisation des ressources. Cela permet aux employés et aux systèmes de travailler plus efficacement et d’augmenter par là même la productivité et la rentabilité de l’entreprise. L’automatisation peut également avoir un effet positif sur la dynamique des équipes en libérant les employés des tâches routinières et en leur permettant de se consacrer à des initiatives stratégiques à plus forte valeur ajoutée.

Une enquête menée par Salesforce (lien externe à ibm.com) a révélé que l’automatisation du lieu de travail a amélioré la satisfaction globale des employés. Sur les 773 utilisateurs d’automatisation interrogés aux États-Unis, 89 % ont constaté une plus grande satisfaction au travail, tandis que 84 % ont déclaré avoir une plus grande satisfaction à l’égard de leur entreprise, attribuant ces sentiments positifs à l’intégration de l’automatisation sur leur lieu de travail.

De nombreuses organisations abordent actuellement l’automatisation de manière cloisonnée, où chaque unité opérationnelle tire parti de l’automatisation pour améliorer ses processus internes. Or, l’importance croissante accordée à la création de valeur dans l’automatisation, l’évolution des exigences client et l’amélioration des technologies d’automatisation nécessiteront une approche plus holistique. C’est là qu’intervient l’automatisation d’entreprise.

L’automatisation d’entreprise repose sur une stratégie globale pilotée par les dirigeants qui intègre les efforts d’automatisation des différentes unités commerciales autour d’objectifs organisationnels communs. Les entreprises qui parviennent à s’adapter à cette évolution bénéficient de nets avantages par rapport à leurs concurrentes : évolutivité supérieure, analyses intégrées, contrôle centralisé et hausse de la valeur ajoutée.