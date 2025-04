Qu’est-ce que le Shadow AI ?

Un exemple typique de « shadow AI » consiste en l' utilisation non autorisée d'applications d'IA générative comme ChatGPT d'OpenAI pour automatiser des tâches du type édition de texte et analyse de données. Les employés se tournent souvent vers ces outils pour améliorer la productivité et accélérer les processus. Cependant, comme les équipes informatiques ne sont pas au courant de l'utilisation de ces applications, les employés peuvent involontairement exposer l'organisation à des risques importants en matière de sécurité des données, de conformité et de réputation de l'entreprise.



Pour les DSI et les RSSI, la mise en place d'une stratégie IA solide intégrant la gouvernance de l'IA et des initiatives de sécurité est essentielle pour une gestion efficace des risques liés à l'IA. En adoptant des politiques d'IA qui soulignent l'importance de la conformité et de la cybersécurité, les dirigeants peuvent gérer les risques liés à l'IA fantôme tout en tirant parti des avantages des technologies d'IA.