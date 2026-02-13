Les agents d’IA ont-ils encore besoin des humains ? Cette semaine dans Mixture of Experts, l’animateur invité Matt Kosinski, de Security Intelligence, reçoit Mihai Criveti, Martin Keen et Kush Varshney.

Tout d’abord, nous analysons l’investissement colossal de 200 milliards de dollars réalisé par Google et DeepMind dans les infrastructures d’IA en Inde, « Le plus gros contrat d’infrastructure d’IA de l’histoire ». Est-ce une question de souveraineté, de géographie ou d’autre chose ? Ensuite, le chercheur d’Anthropic Nicholas Carlini a utilisé Claude pour construire un compilateur C de 100 000 lignes entièrement opérationnel de manière autonome. Nos experts débattent de la question de savoir si c’est impressionnant ou inévitable, et quelles sont les implications pour les développeurs humains. Ensuite, une réalité qui donne à réfléchir : 36 % des compétences des agents d’IA présentent des failles de sécurité. Enfin, alors que les responsables informatiques s’interrogent sur le ROI de l’IA, nous discutons du passage du « comment » au « combien » et de l’impact potentiel d’une tarification basée sur la valeur. Retrouvez tous ces sujets et bien d’autres dans l’épisode de cette semaine de Mixture of Experts.

00:00 - Introduction

1:22 – Google conclut un contrat de 200 milliards de dollars pour la mise en place d’une infrastructure d’IA en Inde

7:54 – Claude construit un compilateur C de manière autonome

26:25 – Les failles de sécurité dans les compétences des agents d’IA

39:44 – Le problème du ROI de l’IA : mesurer la valeur par rapport au coût

Les opinions exprimées dans ce podcast sont uniquement celles des participants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM ou de tout autre entreprise ou entité.