Mais bien que le battage médiatique autour de la mise en œuvre de l’IA continue de croître, de nombreuses entreprises constatent que le retour sur investissement (ROI) de leurs solutions d’IA est insuffisant. Un rapport publié en 2023 par l’IBM Institute for Business Value a révélé que les initiatives d’IA menées au niveau des entreprises n’ont enregistré qu’un retour sur investissement de 5,9 %. Dans le même temps, les mêmes projets d’IA ont nécessité un investissement de 10 %1.

Alors pourquoi la plupart des entreprises ont-elles du mal à tirer profit des solutions pilotées par l’IA ? Et comment peuvent-ils obtenir un meilleur retour sur investissement en 2025 ? Il s’avère que l’IA n’est pas suffisant. Certains chefs d'entreprise ont sauté dans le train de l'IA dans le cadre d'un déplacement impulsif à court terme, motivé par le FOMO, afin de rester en tête de leurs concurrents. D’autres ont envisagé l’IA d’entreprise comme le marteau de la stratégie commerciale pour enfoncer chaque clou. Les deux groupes ont oublié l’importance de la nuance et de la planification.

« Les gens ont dit : « Première étape : nous allons utiliser des LLM (grands modèles linguistiques). Deuxième étape : à quelles fins devrions-nous les utiliser ? » a fait remarquer Marina Danilevsky, chercheuse scientifique senior, Technologies linguistiques chez IBM. Son commentaire est un avertissement aux entreprises qui risquent de tomber dans le même piège à courte vue que les agents d’IA en 2025.

Pour obtenir un retour sur investissement positif lors d’une transformation de l’IA, il faut adopter l’approche inverse. Heureusement, l’avenir s’annonce prometteur pour les entreprises et l’intelligence artificielle. Il est non seulement possible, mais également probable, d’obtenir des gains de retour sur investissement mesurables lorsque les systèmes d’IA sont correctement mis en œuvre, c’est-à-dire lorsque les organisations accordent la priorité à une qualité des données et à une stratégie d’IA solides.