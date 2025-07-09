Depuis l’essor de l’IA générative fin 2022, les entreprises se sont empressées de mettre en œuvre des initiatives en matière d’IA qui améliorent leurs objectifs métier. Les dirigeants sont à la recherche de stratégies d’IA évolutives qui rationalisent les opérations, éclairent la prise de décision fondée sur les données, réduisent les coûts et dynamisent le développement de produits.
Mais bien que le battage médiatique autour de la mise en œuvre de l’IA continue de croître, de nombreuses entreprises constatent que le retour sur investissement (ROI) de leurs solutions d’IA est insuffisant. Un rapport publié en 2023 par l’IBM Institute for Business Value a révélé que les initiatives d’IA menées au niveau des entreprises n’ont enregistré qu’un retour sur investissement de 5,9 %. Dans le même temps, les mêmes projets d’IA ont nécessité un investissement de 10 %1.
Alors pourquoi la plupart des entreprises ont-elles du mal à tirer profit des solutions pilotées par l’IA ? Et comment peuvent-ils obtenir un meilleur retour sur investissement en 2025 ? Il s’avère que l’IA n’est pas suffisant. Certains chefs d'entreprise ont sauté dans le train de l'IA dans le cadre d'un déplacement impulsif à court terme, motivé par le FOMO, afin de rester en tête de leurs concurrents. D’autres ont envisagé l’IA d’entreprise comme le marteau de la stratégie commerciale pour enfoncer chaque clou. Les deux groupes ont oublié l’importance de la nuance et de la planification.
« Les gens ont dit : « Première étape : nous allons utiliser des LLM (grands modèles linguistiques). Deuxième étape : à quelles fins devrions-nous les utiliser ? » a fait remarquer Marina Danilevsky, chercheuse scientifique senior, Technologies linguistiques chez IBM. Son commentaire est un avertissement aux entreprises qui risquent de tomber dans le même piège à courte vue que les agents d’IA en 2025.
Pour obtenir un retour sur investissement positif lors d’une transformation de l’IA, il faut adopter l’approche inverse. Heureusement, l’avenir s’annonce prometteur pour les entreprises et l’intelligence artificielle. Il est non seulement possible, mais également probable, d’obtenir des gains de retour sur investissement mesurables lorsque les systèmes d’IA sont correctement mis en œuvre, c’est-à-dire lorsque les organisations accordent la priorité à une qualité des données et à une stratégie d’IA solides.
Il est essentiel de comprendre le retour sur investissement des initiatives d’IA pour réussir la transformation de l’IA. Le ROI informe les chefs d’entreprise sur la manière dont l’IA contribue à la réalisation des objectifs de l’entreprise et à la santé globale de l’entreprise.
Le retour sur investissement de l’IA contribue à :
L’adhésion des dirigeants : lorsque vient le temps d’investir dans une transformation numérique pilotée par l’IA, peu d’angles sont aussi convaincants que des données numériques précises. De nouvelles recherches démontrent que l’IA et le flux de travail des agents peuvent être financièrement gratifiants2. Les dirigeants et les parties prenantes sont plus enclins à investir lorsqu’on leur présente de solides cas d’utilisation de l’IA commerciale et les chiffres à l’appui.
Gestion du changement : les employés peuvent résister aux initiatives liées à l’IA en raison de préoccupations liées à la perte d’un emploi ou à la qualité des résultats de l’IA. Mais le ROI comprend également des facteurs tels que la productivité des employés, la satisfaction au travail et la fidélisation.
Ces indicateurs « soft ROI » peuvent apaiser les inquiétudes sur le lieu de travail, en particulier lorsqu’ils sont combinés à des cas d’utilisation concrets pour les agents IA ou à d’autres types de modèles IA. Le retour sur investissement peut également contribuer aux changements culturels à mesure que les employés s’investissent davantage dans le retour sur investissement des projets d’IA réussis.
Priorisation des investissements : les cas d’utilisation de l’IA générative sont nombreux, mais tous n’ont pas la même valeur pour toutes les entreprises. Une analyse ROI, en particulier si elle utilise une étude de cas réelle, peut révéler quelles mises en œuvre de l’IA ont le potentiel de fournir la valeur la plus élevée par rapport aux coûts.
Succès à long terme : aligner les investissements en IA sur les objectifs commerciaux à long terme peut contribuer à la croissance tout en réduire les dépenses inefficaces et le temps perdu. Pour les startups comme pour les grandes entreprises, une analyse de ROI de l’IA constitue l’épine dorsale d’une feuille de route vers un succès continu avec les technologies émergentes d’IA dans l’espace.
Sélection des fournisseurs : avec le marché de l’IA aussi diversifié qu’il l’est, le choix et la mise en place de la chaîne d’approvisionnement en IA la plus robuste doivent être influencés par les calculs du ROI, car les organisations pondèrent des facteurs comme les points de prix et les systèmes de tarification d’un fournisseur par rapport à leur propre budget et à des considérations de ressources.
Une fois que les équipes ont intégré l’IA dans leurs workflows, elles peuvent profiter d’une suite d’avantages. Par exemple, les équipes de développement d’applications peuvent :
Accélérer le processus de développement avec une génération automatisée de code, des correctifs plus rapides, des tests automatisés et une gestion de projet rationalisée.
Améliorer la qualité des applications grâce à la détection des bugs et à la maintenance prédictive améliorée.
Réduire les coûts en automatisant les tâches répétitives tout au long du cycle de développement et en réduisant les temps d’arrêt.
Générer de la valeur métier en accélérant l’innovation, en améliorant la productivité, en optimisant l’expérience client et en renforçant la prise de décisions stratégiques.
Le retour sur investissement de l’IA peut être difficile à quantifier, car de nombreux impacts bénéfiques de l’IA sont indirects et à long terme. Par exemple, si une organisation utilise l’IA pour rationaliser l’analyse et la visualisation des données afin que les dirigeants d’entreprise puissent prendre des décisions plus éclairées, ces résultats pourraient ne pas se faire sentir avant des années.
Le retour sur investissement en temps réel de l’adoption de l’IA est souvent difficile à détecter. Et tout gain immédiat peut être trompeur. Une entreprise qui annonce son intention d’automatiser les workflows et de réduire son personnel grâce à l’IA peut voir une augmentation rapide des cours de l’action, mais ce n’est pas une garantie de la réaction des clients et des employés.3
Les analystes financiers divisent le ROI en deux catégories : hard et soft.
Le hard ROI couvre les effets tangibles directement liés à la rentabilité. Par exemple, l’utilisation de l’IA pour automatiser l’informatique peut conduire à moins de pannes et à des temps de réponse plus rapides, augmentant ainsi l’efficacité opérationnelle et améliorant la satisfaction des clients pour une fidélisation potentiellement plus importante.4
Le soft ROI comprend d’autres avantages qui, s’ils ne sont pas immédiatement liés aux bénéfices, n’en sont pas moins bénéfiques pour l’entreprise. Il peut s’agir d’une augmentation du moral des employés et d’une amélioration de l’expérience client. Par exemple, les employés peuvent se déclarer plus satisfaits lorsque les entreprises choisissent une approche éthique de l’adoption de l’IA.5
Le retour sur investissement étant une mesure, son calcul nécessite des données numériques. Les indicateurs clés du retour sur investissement de l’IA, qu’ils soient hard ou soft, comprennent de nombreux indicateurs clés de performance (KPI) qui peuvent être mesurés et quantifiés. Choisissez les bons KPI pour calculer le plus précisément possible le ROI de l’IA sur les initiatives de cybersécurité, le marketing de contenu, forecasting et d’autres pistes commerciales.
Les KPI du ROI se rapportent à des données financières concrètes : économies de coûts ou bénéfices réalisés.
Les indicateurs de performance clés relatifs à la réduction des coûts sont les suivants :
Réduction des coûts de main-d’œuvre, comme les heures économisées grâce à l’automatisation de l’entreprise et l’augmentation de la productivité lors de l’utilisation d’outils d’IA.
Des gains d’efficacité opérationnelle tels que la réduction de la consommation de ressources grâce à la rationalisation des workflows basés sur l’IA.
Les KPI qui contribuent à l’augmentation des bénéfices sont notamment les suivants :
Augmentation du trafic, des taux de génération de leads et des taux de conversion grâce à une meilleure expérience client, une personnalisation marketing basée sur les données et des moteurs de recommandation de produits alimentés par l’IA.
Augmentation des revenus et de nouvelles sources de revenus grâce à de nouvelles applications alimentées par l’IA, des cycles de développement plus rapides et de nouvelles opportunités commerciales.
Les soft KPI du retour sur investissement sont moins simples à mesurer par rapport à la performance de l’entreprise à court terme, mais ils ont tendance à affecter la santé de l’entreprise à long terme. Ces indicateurs clés de performance sont souvent mesurés à l’aide d’enquêtes et d’initiatives de recherche qualitative et peuvent inclure :
La satisfaction et la rétention des employés liées aux initiatives d’entreprise en matière d’IA, telles qu’une entreprise qui surmonte avec succès les défis internes liés à l’adoption de l’IA ou qui prouve son engagement en faveur de la durabilité en matière d’IA.
Une meilleure prise de décision, car les dirigeants et les chefs d’équipe prennent des décisions plus précises en moins de temps grâce à l’utilisation de l’analyse de données alimentée par l’IA.
Une amélioration de la satisfaction des clients, par exemple si les campagnes de personnalisation pilotées par l’IA réduisent le taux d’attrition ou en utilisant un chatbot d’expérience client basé sur l’IA pour traiter plus de demandes de service client. Selon une étude réalisée en mai 2025 , les équipes commerciales s’attendent à ce que le Net Promoter Score (NPS) passe de 16 % en 2024 à 51 % d’ici 2026, principalement en raison des initiatives en matière d’IA.6
L’IBM Institute for Business Value a entrepris une série d’études sur la manière dont les organisations et les équipes peuvent obtenir un retour sur investissement optimal pour leurs initiatives en matière d’IA. Bien que chacun soit spécifique à un secteur, les équipes de n’importe quel secteur peuvent généraliser les points à retenir en fonction de leurs besoins respectifs.
Une étude menée en collaboration avec Adobe et AWS a révélé trois mesures clés qui peuvent optimiser le retour sur investissement des initiatives de machine learning dans la chaîne d’approvisionnement de contenu (CSC). Parallèlement, un examen du développement de produits a révélé que les équipes à fort ROI partagent les mêmes bonnes pratiques.
Les équipes de développement de produits qui ont suivi les quatre bonnes pratiques d’IA à un degré « extrêmement significatif » ont signalé un ROI médian de 55 % sur l’IA générative.7 Les équipes qui souhaitent reproduire leurs résultats doivent intégrer les bonnes pratiques suivantes dans leurs workflows :
Les entreprises qui adoptent une vision globale de l’IA et du contenu enregistrent un ROI 22 % supérieur pour le développement du CSC et 30 % supérieur pour l’intégration de l’IA générative.8 Trois piliers contribuent à la réussite du ROI avec l’IA et le CSC :
