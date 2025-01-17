Imaginez ce scénario : une campagne de phishing sophistiquée et malveillante vise une grande institution financière. Les pirates informatiques utilisent des e-mails générés par l’intelligence artificielle (IA) qui imitent fidèlement les communications internes de l’entreprise. Les e-mails contiennent des liens malveillants conçus pour voler les identifiants des employés, que les attaquants pourraient utiliser pour accéder aux actifs et aux données de l’entreprise à des fins inconnues.

La solution de cybersécurité de l’Entreprise, qui surveille en permanence le trafic réseau et le comportement des utilisateurs, détecte plusieurs anomalies associées à l’attaque, bloque l’accès aux domaines suspects à travers le réseau, met en quarantaine les e-mails de phishing, réinitialise les mots de passe de tous les comptes potentiellement compromis et envoie des alertes en temps réel au centre des Opérations de sécurité, fournissant des informations détaillées sur le vecteur d’attaque et les systèmes concernés.

Grâce à l'analyse prédictive, l'IA suggère les Etapes suivantes potentielles des attaquants, ce qui permet à l'équipe de sécurité de renforcer les défenses dans ces domaines de manière proactive.

Les gentils ont gagné. Mais la solution de l 'IA en valait-elle la peine ? Quelle est la valeur en dollars de cette victoire ? Il est facile de mesurer l’investissement dans l’IA. Mais comment mesurer le retour sur investissement ? Plus précisément, comment mesurez-vous la valeur des données qui n'ont jamais été volées, des atteintes à la réputation qui n'ont jamais eu lieu, de la confiance des clients qui n'a jamais été perdue ou des risques opérationnels réduits qui n'ont jamais été encourus ?