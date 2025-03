L’impact de l’IA

En 2023, IBM et la NASA ont collaboré pour créer un modèle de fondation qui aide les scientifiques à analyser les données sur les effets des inondations et des incendies de forêt précédents. Grâce aux données d’entraînement de la NASA, le modèle accessible au public a également permis d’évaluer les efforts de reboisement au Kenya et les îlots de chaleur (zones urbaines concentrées de températures plus élevées) aux Émirats arabes unis.

Sur la base de ce modèle, IBM et la NASA ont publié en septembre 2024 un nouveau modèle open source conçu pour rendre les applications climatiques plus rapides et plus accessibles. Les cas d’utilisation comprennent les alertes aux inondations, les prévisions d’ouragans et les estimations des vagues de gravité. Anticiper ces événements naturels peut potentiellement atténuer les pertes en vies humaines et les dommages matériels qui en résultent.

L’outil d’IA open source est personnalisable pour des usages spécialisés, comme dans le cadre d’une collaboration avec Environnement et Changement climatique Canada, afin de réaliser des « prévisions immédiates » précises des précipitations plusieurs heures à l’avance. De plus, il est suffisamment léger pour fonctionner sur un seul ordinateur de bureau.

Annoncé en juillet 2024, le modèle NeuralGCM de Google3 allie deux approches de l’apprentissage profond et des prévisions météorologiques. Il applique d’abord une modélisation traditionnelle pour évaluer les conditions atmosphériques, puis fait appel à l’IA pour maintenir les prévisions sur la bonne voie.