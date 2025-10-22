Bienvenue dans votre ressource ultime pour maîtriser le prompt engineering en 2025. Ce guide complet propose une collection d’outils, de tutoriels et d’exemples du monde réel organisés pour aider les novices de tous niveaux à comprendre et à appliquer des techniques de prompt engineering efficaces.

Alors que l’IA générative continue de refaçonner les secteurs, la capacité de créer des prompts précises pour les modèles d’IA, y compris les grands modèles de langage (LLM) comme GPT-4 d’OpenAI, IBM Granite, Claude d’Anthropic, Bard de Google, DALL·E et Stable Diffusion, est devenue une compétence critique. Que vous travailliez avec des systèmes propriétaires ou que vous découvriez des alternatives open source, le prompt engineering est la clé pour déverrouiller tout le potentiel des outils alimentés par l’IA.

Le prompt engineering est le nouveau codage. Dans un monde de plus en plus axé sur le machine learning, il est essentiel de savoir communiquer avec les systèmes générés par l’IA en utilisant le langage naturel. Ce guide vous aidera à concevoir, à affiner et à optimiser les prompts qui génèrent des résultats significatifs, qu’il s’agisse de créer des applications, d’automatiser des workflows ou de repousser les limites de l’expression créative.

Des concepts fondamentaux aux stratégies avancées, ce guide est votre référence incontournable pour naviguer dans l’environnement des grands modèles de langage (LLM), de la conception de prompt d’IA et de l’innovation en matière d’IA générative.