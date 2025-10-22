Guide 2025 sur le prompt engineering

Votre solution unique pour maîtriser l’art du prompt et déverrouiller tout le potentiel de l’IA

Bienvenue dans votre ressource ultime pour maîtriser le prompt engineering en 2025. Ce guide complet propose une collection d’outils, de tutoriels et d’exemples du monde réel organisés pour aider les novices de tous niveaux à comprendre et à appliquer des techniques de prompt engineering efficaces.

Alors que l’IA générative continue de refaçonner les secteurs, la capacité de créer des prompts précises pour les modèles d’IA, y compris les grands modèles de langage (LLM) comme GPT-4 d’OpenAI, IBM Granite, Claude d’Anthropic, Bard de Google, DALL·E et Stable Diffusion, est devenue une compétence critique. Que vous travailliez avec des systèmes propriétaires ou que vous découvriez des alternatives open source, le prompt engineering est la clé pour déverrouiller tout le potentiel des outils alimentés par l’IA.

Le prompt engineering est le nouveau codage. Dans un monde de plus en plus axé sur le machine learning, il est essentiel de savoir communiquer avec les systèmes générés par l’IA en utilisant le langage naturel. Ce guide vous aidera à concevoir, à affiner et à optimiser les prompts qui génèrent des résultats significatifs, qu’il s’agisse de créer des applications, d’automatiser des workflows ou de repousser les limites de l’expression créative.

Des concepts fondamentaux aux stratégies avancées, ce guide est votre référence incontournable pour naviguer dans l’environnement des grands modèles de langage (LLM), de la conception de prompt d’IA et de l’innovation en matière d’IA générative.

Au-delà des prompts : concevoir avec contexte

Rédiger de meilleurs prompts n’est que le début. La véritable expertise en matière de prompting avancé réside dans la compréhension du contexte plus large dans lequel les modèles IA fonctionnent, depuis l’intention de l’utilisateur et l’historique des conversations jusqu’à la structure des données d’entraînement et au comportement des différents modèles. C’est là que l’ingénierie du contexte devient essentielle : elle vous permet de façonner non seulement ce que vous demandez, mais aussi la manière dont le modèle interprète et répond.

En tirant parti de techniques telles que la génération augmentée de récupération (RAG), la synthèse et les entrées structurées telles que JSON, vous pouvez guider des modèles vers des réponses plus précises et plus pertinentes. Que vous travailliez sur la génération de code, la création de contenu ou l’analyse de données, la conception avec le contexte garantit l’alignement avec le résultat souhaité. Cette approche permet d’améliorer la performance des LLM dans l’ensemble des tâches et la fiabilité des résultats dans les applications réelles.

Lancez-vous avec le prompt engineering

Plongez dans le prompt engineering avec un parcours structuré conçu pour les novices, les développeurs et les passionnés de l’IA. Qu’il s’agisse de créer un chatbot, d’automatiser des tâches complexes ou d’expérimenter des outils d’IA, ce guide couvre tout ce dont vous avez besoin pour maîtriser l’art et la science de la conception de prompt.

Aperçu

Acquérez une compréhension approfondie du prompt engineering, de son importance croissante dans le traitement automatique du langage naturel (NLP) et de la façon dont il permet aux utilisateurs d’interagir avec les systèmes alimentés par l’IA à l’aide de prompts de haute qualité.
En savoir plus
Prompt agentique

Découvrez comment aider les agents IA à agir de manière autonome, à prendre des décisions et à effectuer plusieurs étapes ou des étapes intermédiaires dans les workflows, parfaitement adaptés à l’automatisation et à l’exécution intelligente des tâches.
Prompt basé sur des exemples

Découvrir les techniques d’apprentissage few-shot, d’apprentissage zero-shot et d’autres techniques de prompting pour enseigner de grands modèles de langage (LLM) en utilisant des exemples ou un contexte minimal, améliorant ainsi la résolution des problèmes et l’adaptabilité.
Invites multimodales

Découvrez comment créer des prompts qui combinent du texte, des images et d’autres supports pour interagir avec des modèles multimodaux tels que Granite, Gemini, GPT-4o et DALL·E, améliorant ainsi la création de contenu généré par l’IA.
Conception de prompts

Maîtrisez la structure des prompts efficaces en utilisant des modèles qui garantissent clarté, spécificité et alignement avec vos objectifs, ce qui est essentiel pour traiter les requêtes des utilisateurs et générer des réponses précises.
Évaluation des prompts

Utilisez des méthodes qualitatives et quantitatives pour évaluer la performance des prompts, y compris des techniques de débogage et des indicateurs qui garantissent la cohérence et la pertinence.
Piratage et sécurité des prompts

Comprenez les risques liés à l’injection de prompt et des attaques adverses et apprenez à sécuriser vos modèles IA contre les vulnérabilités des systèmes basés sur le prompt.
Gestion des prompts

Organisez, documentez et effectuez des versions de vos prompts pour l’évolutivité et la collaboration. Gérez efficacement les jeux de données, suivez les modifications et réutilisez les prompts dans tous les projets.
Optimisation des prompts

Affinez et itérez les prompts pour améliorer la qualité de la production, réduire la latence et aligner le comportement du modèle sur vos objectifs, ce qui est particulièrement utile lorsque vous travaillez avec des API et des données d’entraînement.
Amélioration du raisonnement des prompts

Stimulez le raisonnement de l’IA avec des prompts structurés qui encouragent la chaîne de pensées (prompt CoT) et les stratégies d’arbre de pensées pour un flux logique plus profond.
Outils de prompt

Découvrez une variété d’outils et de plateformes d’IA qui prennent en charge la création, les tests, la visualisation et le déploiement des prompts, idéal pour les développeurs et les chercheurs.
Optimisation des invites

Allez au-delà des prompts manuels en affinant les modèles à l’aide d’un entraînement basé sur des prompts pour les tâches spécifiques au domaine, en tirant parti de cadres open source et de jeux de données organisés.
Cas d’utilisation du prompt

Parcourez les études de cas et les applications concrètes de prompt engineering dans des secteurs tels que l’éducation, le marketing, le développement de logiciels et la conception.
Techniques de prompting

Découvrez des stratégies avancées telles que l’incitation par chaîne de pensées, l’apprentissage basé sur les rôles et l’auto-réflexion pour déverrouiller tout le potentiel de l’IA générative et des LLM.

Ce guide sert de ressource fondamentale pour comprendre et appliquer le prompt engineering dans un éventail d’applications pilotées par l’IA. Pour ceux qui recherchent une expérience pratique et concrète, le référentiel GitHub des tutoriels ibm.com propose une collection de cas d’utilisation concrets et d’implémentations étape par étape en utilisant Python, avec des extraits de code et des workflows structurés. Ce référentiel est particulièrement utile pour les novices et les praticiens qui souhaitent approfondir leur expertise dans la conception de prompt, l’interaction de modèles et l’écosystème plus large des outils d’IA

Ressources

