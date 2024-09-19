Qu’est-ce qu’une fuite de données ?

Les fuites de données proviennent de causes courantes. Le stockage cloud insuffisamment sécurisé et les pare-feux mal configurés sont souvent en cause, mais ce ne sont pas les seuls :



Erreur humaine

Une mauvaise gestion des données sensibles, comme l’envoi d’e-mails à des destinataires malveillants ou le partage d’informations confidentielles sans autorisation appropriée, peut facilement entraîner des fuites.

Ingénierie sociale et hameçonnage

Les pirates informatiques exploitent le facteur humain en incitant les employés à révéler leurs données personnelles, telles que les numéros de sécurité sociale ou les identifiants de connexion, permettant ainsi d’autres attaques, voire de plus grande envergure.

Menaces internes

Les employés ou sous-traitants mécontents ayant accès aux informations sensibles peuvent intentionnellement divulguer des données.

Vulnérabilités techniques

Les logiciels non corrigés, les protocoles d’authentification faibles et les systèmes obsolètes créent des opportunités pour les acteurs malveillants d’exploiter les fuites. Les API mal configurées sont un vecteur de risque croissant, en particulier avec l’essor des architectures de cloud et de microservice et peuvent exposer des données sensibles involontairement.

Données en transit

Les données sensibles transmises par e-mail, messagerie ou appels d’interface de programmation d’application (API) peuvent être interceptées. En l’absence de mesures de protection des données appropriées, telles que chiffrement, ces informations peuvent être exposées à un accès non autorisé. Les normes de chiffrement et la segmentation de réseau sont des outils utiles pour protéger les données en transit.

Données au repos

Les informations stockées dans les bases de données, les serveurs ou le stockage cloud peuvent être divulguées en raison de paramètres de sécurité défectueux ou d’autorisations inappropriées. Par exemple, l’accès libre à des informations confidentielles telles que le code source, les numéros de sécurité sociale ou les secrets commerciaux peut créer un risque de sécurité. Les contrôles d’accès sécurisés, les modèles du moindre privilège et la surveillance continue permettent aux entreprises de mieux comprendre où se trouvent les lacunes en matière de sécurité.

Données utilisées

Les données traitées par des systèmes ou des appareils peuvent être divulguées s’il existe des vulnérabilités au niveau du point de terminaison, telles que des ordinateurs portables non chiffrés ou des magasins de données en stockage tels que des clés USB. Ce type d’exposition peut également se produire si les employés ne respectent pas les politiques de sécurité.