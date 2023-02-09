Quels sont les objectifs commerciaux et les résultats escomptés pour votre organisation ? Vous devez tenir compte à la fois des objectifs stratégiques à long terme et des objectifs tactiques à court terme et ne pas oublier que les objectifs peuvent être influencés par des facteurs externes tels que les réglementations et la conformité.

Une stratégie de données permet d'identifier, de hiérarchiser et d'aligner les objectifs commerciaux de votre entreprise et de ses différents secteurs d'activité. Dans le cadre de multiples objectifs commerciaux, une stratégie de données identifiera les besoins en données, les mesures et les indicateurs clés de performance, les parties prenantes, les processus de gestion des données nécessaires, les priorités et les capacités technologiques.

Il est important de revoir et d'actualiser régulièrement votre stratégie en matière de données en fonction de l'évolution de votre activité et de vos priorités. Si vous n'avez pas de stratégie en matière de données, vous devriez en élaborer une - cela ne prend pas beaucoup de temps, mais vous avez besoin des bonnes parties prenantes pour y contribuer.

Une fois que vous avez bien compris les objectifs de l'entreprise et les besoins en données, fixez des objectifs et des priorités en matière de gouvernance des données. Par exemple, un programme efficace de gouvernance des données peut :

Améliorer la qualité des données pour des prises de décision plus précises et plus fiables

Renforcer la sécurité des données pour protéger les informations sensibles

Permettre la conformité et le reporting aux réglementations du secteur

Améliorer la confiance globale et la fiabilité de vos actifs de données

Rendre les données plus accessibles et utilisables, ce qui peut améliorer l'efficacité et la productivité.

Une définition claire de vos objectifs vous permettra de définir vos priorités et de développer votre programme de gouvernance des données, afin de générer des revenus, des économies de coûts et d’améliorer la satisfaction client.