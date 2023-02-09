La gouvernance des données est un aspect crucial de la gestion des actifs de données d’une Entreprise. L’objectif principal de tout programme de gouvernance des données est de répondre aux objectifs métier prioritaires et de libérer la valeur de vos données dans l’ensemble de votre organisation.
Sachez qu'un programme de gouvernance des données ne peut pas exister seul. Il doit résoudre les problèmes commerciaux et obtenir des résultats. Commencez par identifier les objectifs de l'entreprise, les résultats souhaités, les principales parties prenantes et les données nécessaires pour atteindre ces objectifs. La technologie et l’architecture des données jouent un rôle crucial dans la gouvernance des données et la réalisation de ces objectifs.
Par exemple, si l’objectif est d’améliorer la rétention client, le programme de gouvernance des données doit se concentrer sur l’endroit où les données client sont produites et consommées dans l’Entreprise, en veillant à ce que les données clients de l’Entreprise soient exactes, complètes, protégées et accessibles à ceux qui en ont besoin pour prendre des décisions qui amélioreront la rétention client.
Il est important de coordonner et de normaliser les politiques, les rôles et les processus de gestion des données afin de les aligner sur les objectifs de l'entreprise. Cela garantira que les données sont utilisées efficacement et que toutes les parties prenantes travaillent vers le même objectif.
Lancer un programme de gouvernance des données peut sembler une tâche intimidante, mais en commençant modestement et en se concentrant sur l'obtention de résultats commerciaux prioritaires, la gouvernance des données peut devenir une extension naturelle de vos activités quotidiennes.
La mise en place d'un programme de gouvernance des données est un processus itératif et progressif.
Quels sont les objectifs commerciaux et les résultats escomptés pour votre organisation ? Vous devez tenir compte à la fois des objectifs stratégiques à long terme et des objectifs tactiques à court terme et ne pas oublier que les objectifs peuvent être influencés par des facteurs externes tels que les réglementations et la conformité.
Une stratégie de données permet d'identifier, de hiérarchiser et d'aligner les objectifs commerciaux de votre entreprise et de ses différents secteurs d'activité. Dans le cadre de multiples objectifs commerciaux, une stratégie de données identifiera les besoins en données, les mesures et les indicateurs clés de performance, les parties prenantes, les processus de gestion des données nécessaires, les priorités et les capacités technologiques.
Il est important de revoir et d'actualiser régulièrement votre stratégie en matière de données en fonction de l'évolution de votre activité et de vos priorités. Si vous n'avez pas de stratégie en matière de données, vous devriez en élaborer une - cela ne prend pas beaucoup de temps, mais vous avez besoin des bonnes parties prenantes pour y contribuer.
Une fois que vous avez bien compris les objectifs de l'entreprise et les besoins en données, fixez des objectifs et des priorités en matière de gouvernance des données. Par exemple, un programme efficace de gouvernance des données peut :
Une définition claire de vos objectifs vous permettra de définir vos priorités et de développer votre programme de gouvernance des données, afin de générer des revenus, des économies de coûts et d’améliorer la satisfaction client.
Un sponsor exécutif est crucial : une personne qui comprend l'importance et les objectifs de la gouvernance des données, reconnaît la valeur commerciale que la gouvernance des données apporte et qui soutient les investissements nécessaires pour atteindre ces résultats.
Une fois les principaux sponsors en place, réunissez l’équipe pour comprendre le discours convaincant, définir les objectifs à accomplir, les méthodes de sensibilisation et le développement du modèle de financement qui sera utilisé pour mettre en œuvre le programme de gouvernance des données.
Voici un exemple de niveaux typiques de parties prenantes pouvant participer à un programme de gouvernance des données :
En impliquant efficacement les principales parties prenantes, en identifiant et en créant une valeur métier claire, la mise en œuvre d’un programme de gouvernance des données peut devenir un avantage stratégique pour votre organisation.
Une fois vos objectifs commerciaux compris et vos sponsors et parties prenantes de gouvernance des données en place, il est important de les correspondre avec vos capacités existantes en matière de Personnes, Processus et Technologie pour les atteindre.
Des cadres de gestion des données tels que le DCAM et le CDMC du Conseil EDM offrent un moyen structuré d’évaluer la maturité de vos données par rapport aux benchmarks du secteur, avec un langage commun et un ensemble de bonnes pratiques en matière de données.
Découvrez comment les données sont actuellement gouvernées et gérées au sein de votre entreprise. Quelles sont les forces et les faiblesses de votre approche actuelle ? Quels sont les besoins pour atteindre les principaux objectifs de l'entreprise ?
N'oubliez pas que vous ne devez pas (et ne devriez pas) tout faire en même temps. Identifier les domaines à améliorer, dans le contexte des objectifs de l'entreprise, afin de hiérarchiser vos efforts et de vous concentrer sur les domaines les plus importants pour obtenir des résultats significatifs pour l'entreprise. Un programme de gouvernance des données efficace et efficient soutiendra la croissance et l’avantage concurrentiel de votre Entreprise.
Les politiques de données sont un ensemble de directives documentées qui définissent la manière dont les actifs de données d’une Entreprise sont gouvernés, gérés, protégés et utilisés de manière cohérente. Les politiques de données sont guidées par la stratégie de données de votre organisation, s’alignent sur les objectifs métier et les résultats souhaités, et peuvent être influencées par des facteurs réglementaires internes et externes. Les politiques de données peuvent inclure des sujets tels que la collecte, le stockage et l’utilisation des données, la qualité des données et la sécurité des données :
Les politiques de données garantissent que vos données sont utilisées d'une manière qui soutient les objectifs généraux de votre Entreprise et qui est conforme aux lois et réglementations en vigueur. Cela peut conduire à une amélioration de la qualité des données, à une meilleure prise de décision et à une confiance accrue dans les actifs de l'Entreprise, ce qui, en fin de compte, se traduit par une Entreprise plus performante et plus durable.
Définir clairement les rôles et responsabilités des personnes impliquées dans la gouvernance des données, y compris celles responsables de la collecte, du stockage et de l’utilisation des données. Cela permettra de s'assurer que chacun comprend son rôle et peut contribuer efficacement à l'effort de gouvernance des données.
La structure de la gouvernance des données peut varier selon l’organisation. Dans une grande entreprise, la gouvernance des données peut être supervisée par une équipe dédiée (comme dans le tableau ci-dessus), tandis que dans une petite entreprise, la gouvernance des données peut faire partie des rôles et responsabilités existants. Une approche hybride peut également convenir à certaines organisations. Il est essentiel de prendre en compte la culture d’entreprise et de développer un cadre de gouvernance des données qui promeut les pratiques fondées sur les données. La clé de la réussite est de commencer petit, d’apprendre et de s’adapter, tout en se concentrant sur l’obtention et la mesure des résultats métiers.
Une bonne compréhension des rôles et des responsabilités des participants à la gouvernance des données permet de s'assurer qu'ils disposent des compétences et des connaissances nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
Les processus de gouvernance des données garantissent une prise de décision efficace et permettent des pratiques de gestion des données cohérentes en coordonnant les équipes au sein de votre organisation (et en dehors de celle-ci). De plus, les processus de gouvernance des données peuvent également garantir la conformité aux normes réglementaires et protéger les données sensibles.
Les processus de données fournissent des canaux formels pour l’orientation, l’escalade et la résolution. Les processus de gouvernance des données doivent être légers afin d'atteindre vos objectifs commerciaux sans ajouter de charge inutile ni entraver l'innovation.
Les processus peuvent être automatisés via des outils, des workflows et des technologies.
Il est important de mettre en place ces processus à un stade précoce pour éviter les problèmes ou les confusions qui pourraient survenir ultérieurement lors de la mise en œuvre de la gestion des données.
Une fois que vous avez défini les composantes de votre programme de gouvernance des données, il est temps de les mettre en action. Ceci pourrait impliquer la mise en œuvre de nouvelles technologies ou de nouveaux processus, ou la modification de ceux existants.
Il est important de se rappeler que les programmes de gouvernance des données ne peuvent réussir que s'ils apportent de la valeur à l'entreprise. Vous devez donc mesurer l'obtention des résultats commerciaux prioritaires et en rendre compte. Un suivi et une révision réguliers de votre stratégie vous permettront de vous assurer qu'elle répond à vos objectifs et à ceux de votre entreprise.
Évaluez en permanence vos buts et objectifs et ajustez-les si nécessaire. Ceci permettra à votre programme de gouvernance des données d’évoluer et de s’adapter aux besoins changeants de l’organisation et du secteur. En adoptant une approche d’amélioration continue, vous permettrez à votre programme de gouvernance des données de rester efficace et d’apporter une valeur maximale à l’entreprise.
Pour conclure, en suivant une approche structurée progressive et en impliquant les parties prenantes clés, vous pouvez construire un programme de gouvernance des données qui correspond aux besoins uniques de votre Entreprise et soutient la réalisation de résultats commerciaux accélérés.
La mise en œuvre d'un programme de gouvernance des données peut présenter des défis uniques tels que des ressources limitées, une résistance au changement et un manque de compréhension de la valeur de la gouvernance des données. Ces défis peuvent être surmontés en communiquant efficacement la valeur et les avantages du programme à toutes les parties prenantes, en fournissant formation et soutien à ceux qui sont responsables de la mise en œuvre, et en impliquant les décideurs clés dans le processus de planification.
Mettre en œuvre un programme de gouvernance des données qui génère des résultats clés permet de garantir le succès de votre programme, mais aussi de générer une valeur métier mesurable à partir des actifs de données de votre Entreprise, tout en gérant efficacement vos données, en améliorant leur qualité des données et en maintenant leur intégrité tout au long de leur cycle de vie.
Alors, où en êtes-vous dans votre parcours de gouvernance des données ? Contactez expert IBM Labs - nous serons heureux de vous aider.
