Qu'est-ce que la sécurité DevOps ?

Qu’est-ce que la sécurité DevOps ?

La sécurité DevOps (DevOps security ou DevSecOps en anglais) est une approche de développement où les processus de sécurité sont priorisés et exécutés à chaque étape du cycle de vie du développement logiciel (SDLC).

DevSecOps répartit et partage les responsabilités de sécurité entre les différentes équipes de développement, des opérations et de sécurité impliquées.

La nécessité de renforcer la sécurité DevOps est due à l'omniprésence des cybermenaces actives qui font désormais partie de la réalité. Le vol et le sabotage ne sont pas des éléments nouveaux du comportement humain ; seuls le type de matériel volé et les méthodologies utilisées pour le réaliser ont été mis à jour. Les pirates modernes recherchent des caches de données lucratives plutôt que des trésors d'or et utilisent le vol électronique pour commettre leurs crimes.

Ces criminels sont devenus si habiles à exploiter les vulnérabilités de cybersécurité des systèmes logiciels — à tous les niveaux et à toutes les étapes de leur développement — que les entreprises tournées vers l'avenir adoptent désormais des moyens de renforcer et d'améliorer leur posture de sécurité à chaque phase de développement. DevSecOps soutient pleinement cette mission de contrer les défis de sécurité tels que les violations de données et autres vulnérabilités où qu’ils se trouvent dans le processus de développement.

L'essor de DevSecOps marque un changement d'attitude des entreprises en matière de sécurité. À une certaine époque, la sécurité DevOps était considérée par de nombreuses entreprises comme une question secondaire. Des contrôles de sécurité ont été mis en œuvre ainsi que d'autres contrôles finaux effectués à la fin du cycle de développement logiciel. Cela créait souvent des situations où des silos pouvaient se former et masquer des vulnérabilités, les corrections finales nécessaires coûtant encore plus cher que si les problèmes avaient été signalés et corrigés plus tôt.

Ces vieilles attitudes existent toujours, mais dans la plupart des cas, la sécurité DevOps a considérablement évolué. DevSecOps est pleinement conscient de la complexité avancée des nombreux types de menaces auxquelles sont confrontées les équipes de développement de logiciels. Il cherche à traiter les problèmes de cybersécurité à un stade précoce du développement...

Ce concept, qui consiste à intégrer une sécurité renforcée dans un projet dès un stade précoce, est connu sous le nom de « shift left ». Le terme suppose que le spectateur regarde une chronologie de production de gauche à droite. Effectuer des tests « shift-left » signifie intégrer des tests plus poussés à l'extrémité gauche du diagramme, vers le début de l'activité du projet.

Comment fonctionne DevSecOps ?

Pour assurer la sécurité, il est nécessaire de disposer d’un certain nombre d’éléments mobiles et de pratiques différentes fonctionnant dans une bonne coordination.

Contrôle d’accès

Considérez-le comme un défenseur à l'entrée de la porte, empêchant les intrus indésirables d'entrer. Le contrôle d’accès régit la manière dont les autorisations sont accordées aux entités cherchant à accéder aux ressources numériques. Pour ce faire, elle utilise des processus d'authentification qui confirment l'identité individuelle et accordent un accès privilégié aux utilisateurs spécialement autorisés. La gestion des accès joue un rôle clé pour les entreprises qui se conforment aux exigences réglementaires telles que l’HIPAA, qui préserve la confidentialité des données médicales des patients.

Cadres d’exigences

La définition du comportement des logiciels incombe aux cadres DevSecOps mis en place. Les cadres fournissent des informations relatives aux bonnes pratiques, aux processus associés et aux outils de sécurité. Ils expliquent également comment la sécurité doit être intégrée à chaque étape de développement et quelles dépendances existent entre les différents composants ou systèmes logiciels. Cela facilite la gestion des vulnérabilités et la protection des environnements de production.

Gestion de la configuration

Dans le processus d'ingénierie des systèmes de gestion de la configuration , l'accent est mis sur la cohérence des attributs d'un produit tout au long de son cycle de vie. La gestion de la configuration ne serait pas nécessaire sans le grand nombre de changements qu'un système logiciel doit régulièrement absorber. La gestion de la configuration garantit que, malgré les changements, le système fonctionne comme prévu.

Gestion des vulnérabilités

Au lieu de supposer aveuglément que les logiciels de l’entreprise sont sûrs, la gestion des vulnérabilités part du principe qu’ils peuvent ne pas l’être et être soumis à un certain nombre d’obligations en matière de sécurité. Il s’agit d’une approche très proactive, fondée sur l’identification des vulnérabilités potentielles par l’analyse du code base, puis sur la résolution de ces vulnérabilités avant qu’elles ne soient exploitées par les cybercriminels.

Gestion des secrets

La gestion des secrets est une autre discipline connexe qui répond au besoin urgent et constant d'informations sécurisées. Tout comme cela semble, la gestion des secrets aide les utilisateurs à stocker et à gérer des données sensibles telles que les mots de passe, les clés de chiffrement (codes secrets pour sécuriser les données) et les clés API qui autorisent les applications lorsqu'elles interagissent avec une interface de programmation d’application (API).

Amélioration de la sécurité du cloud

Les environnements cloud sont souvent des référentiels de données très riches, et ils ont donc besoin de la protection supplémentaire qu'offre DevSecOps. Les applications cloud-natives doivent être lancées rapidement, et DevSecOps les aide en veillant à ce qu'elles fonctionnent sans heurts, même avec leurs cycles de développement rapides. La sécurité DevOps protège également les workloads contre les erreurs de configuration et autres cybermenaces.

Concepts directeurs du DevSecOps

Il est facile de dire qu’une entreprise met les bouchées doubles pour maintenir des mesures de sécurité efficaces. Cependant, pour qu’une entreprise atteigne pleinement ses objectifs de sécurité, elle devra adopter des bonnes pratiques de sécurité en plus de processus DevOps efficaces. Voici quelques concepts clés qui permettent de rentabiliser DevSecOps.

La sécurité comme effort collectif

Selon l’ancienne vision de la sécurité, il ne s’agissait que d’une autre tâche confiée à la charge des équipes DevOps. La vision contemporaine, cependant, soutient que la sécurité est un projet conjoint entrepris par les équipes des opérations informatiques, les équipes de sécurité et les équipes de développement. La clé du succès de cet effort collectif est une communication efficace entre les équipes, afin que les attentes puissent être gérées avec succès et que les résultats souhaités soient atteints.
Tirer parti de la technologie

Veiller à ce que toutes les exigences en matière de sécurité soient respectées peut s'avérer une tâche ardue. Outre les talents stratégiques des experts en sécurité, les équipes ont accès à des outils de sécurité avancés. En outre, DevSecOps tire largement parti de l'effet de rationalisation de l'automatisation et des puissants outils d'automatisation pour libérer les workflows et améliorer l'efficacité des tests de sécurité.
Sécurité, sécurité partout

Le développement d'une posture de sécurité plus forte ne se fait pas sans beaucoup d'efforts supplémentaires. Elle exige que des politiques de sécurité renforcées soient mises en œuvre à chaque étape possible. Cela inclut les premières étapes du projet comme l’analyse du code (pour détecter d’éventuelles erreurs dans le code source) jusqu’au pipeline de développement, jusqu’aux étapes ultérieures comme les avis par des pairs et les tests de sécurité.
Des versions de logiciels plus rapides et de meilleure qualité

L'un des avantages les plus importants de DevSecOps est la rapidité et la sécurité des versions logicielles publiées par une entreprise. En mettant en œuvre un pipeline de livraison continue (CD), les applications et autres logiciels qu'une entreprise met sur le marché présenteront un code sécurisé et auront plus de chances de satisfaire aux exigences de sécurité nécessaires.
Un parcours de formation sans fin

L'approche CD du pipeline DevOps repose également sur le principe directeur selon lequel le travail important de sécurité ne s'arrête jamais vraiment, et l'éducation qui l'accompagne ne s'arrête jamais vraiment. N'oubliez pas : les pirates informatiques ne cessent d'améliorer leur méthodologie. De nouvelles techniques doivent donc être détectées et de nouveaux contrôles de sécurité doivent être mis en œuvre.

Types de tests DevSecOps

Comme vous pouvez le constater dans les exemples suivants, les différents systèmes de test DevSecOps sont assez spécialisés :

  • Tests de sécurité des applications (AST) : comme son nom l'indique, le test de sécurité des applications (AST) consiste à évaluer les problèmes de sécurité affectant les applications. AST couvre une gamme de tests très spécifiques, chacun apportant sa propre touche au processus DevOps.    
    • Les tests statiques de sécurité des applications (SAST) permettent aux testeurs de repérer les failles de sécurité d'une application grâce à l'analyse du code source, du code d'octets ou du code binaire.
    • Le test dynamique de sécurité des applications (DAST) est un processus de cybersécurité dans lequel des applications sont exécutées et leur comportement vérifié pour détecter des anomalies. DAST permet aux équipes de voir comment les applications réagiront à des cyberattaques réelles.
  • Test d’intrusion : également appelé « test de pénétration », le test d’intrusion prend la forme d’une cyberattaque simulée (déclenchée par un expert en sécurité se faisant passer pour un hacker) sur une application, un réseau ou un système. Il s’agit essentiellement d’un type d’exercice d’incendie où l’infrastructure de sécurité d’une entreprise est confrontée à une attaque intrusive afin de voir si les ressources de l’entreprise peuvent supporter les dégâts tout en fonctionnant comme nécessaire.
  • Analyse de la composition des logiciels : l'analyse de la composition des logiciels évalue les composants logiciels qui entrent dans la composition d'une application et permet de détecter d'éventuelles vulnérabilités. Ces composants incluent du code tiers et des bibliothèques open source. L'analyse de la composition des logiciels permet également d'assurer le respect des licences.

Utilisations supplémentaires de la sécurité DevOps

La méthodologie DevSecOps est polyvalente et peut être appliquée à divers objectifs de programmation :

  • Kubernetes : La plateforme Kubernetes fonctionne main dans la main avec les pratiques DevSecOps, en particulier lorsqu'il s'agit d'apporter une sécurité renforcée aux applications et infrastructures conteneurisées. Kubernetes promeut un cadre basé sur la sécurité où les menaces sont efficacement détectées, analysées et désamorcées — du début du développement jusqu’au déploiement et à l’exécution (qui correspond à la période d’exécution du programme informatique).
  • Microservices : Les microservices partent de l'idée qu'une application peut être construite à partir d'un certain nombre de services plus petits, faiblement couplés et indépendants par nature. Bien que cela permette des applications plus évolutives et agiles et qui peuvent être introduites dans un cycle de mise en production plus rapide, les architectures de microservices sont intrinsèquement plus complexes et nécessitent donc l’aide supplémentaire en matière de sécurité offerte par DevSecOps.   
  • Chaînes d’approvisionnement : les chaînes d’approvisionnement tirent grand avantage du DevSecOps. Les chaînes d'approvisionnement peuvent être terriblement compliquées, et cette complexité permet souvent aux pirates informatiques de masquer des logiciels malveillants. La gestion de la chaîne d'approvisionnement nécessite un environnement de production « propre », et DevSecOps y contribue.

