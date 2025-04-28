Qu’est-ce que la sécurité DevOps ?

DevSecOps répartit et partage les responsabilités de sécurité entre les différentes équipes de développement, des opérations et de sécurité impliquées.

La nécessité de renforcer la sécurité DevOps est due à l'omniprésence des cybermenaces actives qui font désormais partie de la réalité. Le vol et le sabotage ne sont pas des éléments nouveaux du comportement humain ; seuls le type de matériel volé et les méthodologies utilisées pour le réaliser ont été mis à jour. Les pirates modernes recherchent des caches de données lucratives plutôt que des trésors d'or et utilisent le vol électronique pour commettre leurs crimes.

Ces criminels sont devenus si habiles à exploiter les vulnérabilités de cybersécurité des systèmes logiciels — à tous les niveaux et à toutes les étapes de leur développement — que les entreprises tournées vers l'avenir adoptent désormais des moyens de renforcer et d'améliorer leur posture de sécurité à chaque phase de développement. DevSecOps soutient pleinement cette mission de contrer les défis de sécurité tels que les violations de données et autres vulnérabilités où qu’ils se trouvent dans le processus de développement.

L'essor de DevSecOps marque un changement d'attitude des entreprises en matière de sécurité. À une certaine époque, la sécurité DevOps était considérée par de nombreuses entreprises comme une question secondaire. Des contrôles de sécurité ont été mis en œuvre ainsi que d'autres contrôles finaux effectués à la fin du cycle de développement logiciel. Cela créait souvent des situations où des silos pouvaient se former et masquer des vulnérabilités, les corrections finales nécessaires coûtant encore plus cher que si les problèmes avaient été signalés et corrigés plus tôt.

Ces vieilles attitudes existent toujours, mais dans la plupart des cas, la sécurité DevOps a considérablement évolué. DevSecOps est pleinement conscient de la complexité avancée des nombreux types de menaces auxquelles sont confrontées les équipes de développement de logiciels. Il cherche à traiter les problèmes de cybersécurité à un stade précoce du développement...

Ce concept, qui consiste à intégrer une sécurité renforcée dans un projet dès un stade précoce, est connu sous le nom de « shift left ». Le terme suppose que le spectateur regarde une chronologie de production de gauche à droite. Effectuer des tests « shift-left » signifie intégrer des tests plus poussés à l'extrémité gauche du diagramme, vers le début de l'activité du projet.