Qu’est-ce que la gestion de la configuration ?

Une gestion de la configuration efficace est essentielle pour optimiser l’automatisation informatique au sein d’une entreprise. Elle aide les équipes à prendre des décisions éclairées sur les changements à apporter à leur infrastructure et à leurs actifs informatiques, et elle permet une communication claire entre les parties prenantes en donnant la priorité à une documentation claire et constante des états du système tout au long de son cycle de vie.

Dans les environnements DevOps, la CM permet aux administrateurs informatiques d’automatiser davantage les processus de gestion et de déploiement de l’infrastructure. Dans les environnements agiles, la CM permet aux équipes d’accéder plus facilement aux tâches de configuration et de les trier afin de rationaliser les pratiques de gestion de projet. Et dans les environnements CI/CD, les outils de CM automatisent les modifications afin que les équipes puissent immédiatement déployer les changements de code et de configuration approuvés sur les systèmes de production.

La gestion de la configuration (CM) offre également des avantages significatifs en termes de contrôle qualité et de gestion des risques dans tout un éventail de secteurs, du développement de logiciels aux soins de santé, en passant par la fabrication et la gestion des services informatiques (ITSM). De plus, elle s’applique à une myriade de cas d’utilisation dans de nombreux environnements informatiques, notamment :