Qu’entend-on par objectifs et résultats clés (OKR) ?

Si les OKR et les indicateurs clés de performance (KPI) contribuent tous deux à évaluer la réussite des entreprises, ils ont des fonctions distinctes. Les KPI surveillent la performance et la santé de l’entreprise en continu, tandis que les OKR pilotent le changement transformationnel et l’amélioration. Comprendre ces différences permet aux entreprises d’utiliser efficacement chaque outil.

La distinction fondamentale réside dans leur objectif et leur application. Les KPI sont des indicateurs qui suivent les opérations commerciales essentielles, en mesurant la performance par rapport à des références établies. Les entreprises peuvent assurer le suivi de KPI relatifs à une plateforme numérique, comme le temps de fonctionnement du site web et la vitesse de chargement des pages, dans le but de maintenir les standards de qualité de service. Les OKR sont axés sur la promotion du changement et de l’amélioration par le biais d’objectifs audacieux, par exemple la transformation de l’expérience en ligne via une personnalisation alimentée par l’IA et une intégration omnicanale fluide.

Le calendrier et les mesures différencient également ces outils. Le suivi des KPI est continu afin de contrôler les opérations en cours, et il est attendu des équipes qu’elles atteignent de manière constante les cibles fixées. Les OKR sont fixés pour des périodes données, typiquement tous les trois mois, avec des dates d’échéance nettes, et le succès est souvent jaugé à 60-70 % d’accomplissement pour encourager la fixation d’objectifs ambitieux.

Ils se concentrent sur les différents besoins organisationnels. Les KPI quantifient les indicateurs commerciaux cruciaux et la vitalité opérationnelle, par exemple le revenu mensuel ou les notes de satisfaction client. Les OKR visent la transformation stratégique et les projets de croissance, comme la pénétration de nouveaux marchés ou la réimagination des modèles de fourniture de services. Tandis que les KPI vous renseignent sur les performances de l’entreprise, les OKR précisent la manière dont l’entreprise doit changer et progresser.

Les OKR et les KPI sont complémentaires au sein d’un système complet de gestion de la performance. Les KPI contribuent à identifier les secteurs qui requièrent des améliorations, tandis que les OKR impulsent les changements nécessaires pour concrétiser ces améliorations. Les équipes incorporent souvent des KPI pertinents dans leurs résultats clés, ce qui permet de créer un lien explicite entre les indicateurs de performance en cours et les objectifs stratégiques. Cet alignement permet de viser des objectifs ambitieux tout en assurant une performance opérationnelle solide.