Les méthodologies PLM existent depuis l’avènement des produits numériques. Cependant, la PLM moderne a vu le jour dans les années 1960 avec les premières solutions de développement de produits et les systèmes logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), qui ont aidé les entreprises à créer des modèles 2D (et aujourd’hui des modèles 3D virtuels) avant de fabriquer des produits physiques. Si ces outils étaient utiles, les ordinateurs de l’époque n’étaient toutefois pas équipés pour stocker, distribuer ou localiser des fichiers CAO volumineux.

Pour pallier ces lacunes, les ingénieurs ont développé la gestion des données produit (PDM, ou PLM 1.0), qui reposait toujours sur la CAO, mais pouvait traiter des fichiers plus volumineux1. La PLM 1.0 intégrait également des nomenclatures1. Celles-ci fournissent une liste complète de tous les composants et matières premières nécessaires à la fabrication et à la maintenance d’un produit. La solution comprenait également les processus de modification technique, notamment les demandes de modification (ECR) et les ordres de modification (ECO) utilisés pour modifier la conception d’un produit.

Cependant, ces outils ne suffisaient pas à répondre aux exigences de l’externalisation et de la mondialisation. Dans les années 1990, les ingénieurs ont enrichi le logiciel PLM en y ajoutant une couche de sécurité et des fonctionnalités de collaboration intra-entreprise. Contrairement à la PLM 1.0, presque exclusivement axé sur le processus de développement des produits, la PLM 2.0 intégrait toute une gamme de fonctionnalités. Celles-ci comprenaient la fabrication, la planification de la qualité et la conformité des produits afin d’aider les entreprises à gérer leurs produits de bout en bout, de la conception à la mise hors service.1

Le nouveau millénaire a marqué l’avènement de la PLM 3.0, qui visait à rationaliser les lancements de produits et à intégrer des fonctionnalités plus étendues tout au long du cycle de vie (gestion de l’innovation et des exigences, par exemple). Elle a aidé les entreprises à améliorer leurs connexions avec les processus en aval de la fabrication, de la chaîne d’approvisionnement et de la commercialisation, souvent par l’intégration de fonctionnalités aux outils existants. Malgré ces progrès, la PLM 3.0 restait complexe à personnaliser et à mettre en œuvre pour les équipes informatiques.

Le logiciel PLM actuel, PLM 4.0, privilégie l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et la fluidité de l’expérience client. Il repose sur un modèle SaaS (Software as a Service) qui simplifie la mise à l’échelle, réduit les besoins en personnel informatique et permet de suivre le rythme des initiatives de transformation numérique.2 Il permet, par exemple, de créer et de surveiller des fils numériques qui intègrent les données IdO, les jumeaux numériques, les usines et les informations clients à l’échelle de l’entreprise. Cela contribue à éliminer les silos de données et à simplifier la collecte des données.

Grâce aux outils PLM modernes basés sur le cloud, toutes les parties prenantes clés bénéficient d’un accès intégré et bidirectionnel aux données. Les entreprises peuvent ainsi se consacrer pleinement à l’accélération de l’innovation et à la création de produits de haute qualité pour les consommateurs.