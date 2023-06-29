Un jumeau numérique est une réplique numérique d’un objet physique ou d’un système, avec toutes les données de conception et d’exploitation de l’objet physique, y compris la géométrique, les données de performance et les modèles de comportement. L’objectif d’un jumeau numérique est de simuler le comportement des équipements en temps réel, afin de permettre aux ingénieurs et aux opérateurs de surveiller les performances et d’identifier les problèmes/anomalies des systèmes.

La technologie du jumeau numérique utilise des capteurs de l’Internet industriel des objets (IIoT), le machine learning et un logiciel de simulation pour collecter des données sur les produits et générer des modèles précis. Les équipes peuvent ensuite utiliser les modèles pour prévoir les besoins de maintenance, simuler des changements dans le système et optimiser les processus (par exemple, protocoles de sécurité, procédures de reporting, processus de fabrication, etc.).

Par exemple, un jumeau numérique d’une éolienne peut simuler l’impact des changements de vitesse et de direction du vent sur les performances de l’éolienne, aidant ainsi les opérateurs à prendre des décisions éclairées sur la maintenance et la production d’énergie.