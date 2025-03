Avant l'avènement des systèmes GMAO, il était impensable d'avoir une visibilité centralisée et dynamique ainsi qu'une gestion automatisée, car les dossiers papier dissimulaient les informations sur la maintenance, et plus tard, les feuilles de calcul les diffusaient.

Les grandes entreprises ont commencé à utiliser les premières versions de GMAO dans les années 1960. Les techniciens ont utilisé des cartes perforées et des mainframes IBM pour alimenter les dossiers informatisés et effectuer le suivi des tâches de maintenance. Dans les années 1970, les cartes perforées ont cédé la place à des listes de contrôle qui étaient introduites dans les systèmes de GMAO par les techniciens à la fin de leur service.

La GMAO a gagné en popularité auprès des petites et moyennes entreprises dans les années 1980 et 1990, car les ordinateurs sont devenus plus petits, plus abordables, plus distribués et plus connectés. Dans les années 1990, la GMAO a commencé à partager des informations sur les réseaux locaux.

Les années 2000 ont vu l’émergence d’intranets et d’une connectivité basée sur le Web qui ont étendu les capacités de la GMAO à toute une série d’appareils mobile, d’applications de terrain et de sites opérationnels.

La dernière génération de systèmes GMAO repose sur le cloud et elle est hautement mobile. Elle offre des fonctionnalités plus performantes avec une mise en œuvre plus rapide, une maintenance plus facile et une sécurité des données accrue.²