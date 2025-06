Logiciels et solutions d’ingénierie des systèmes

Les équipes de développement de logiciels et de produits d’aujourd’hui sont chargées de créer des offres de haute qualité, conformes aux normes réglementaires et de conformité critiques en matière de sécurité, mais également compétitives en termes de prix et livrées rapidement.

La solution consiste à adopter une approche pragmatique de la gestion des principes fondamentaux, depuis les exigences et la modélisation au développement, aux tests de produits et à la publication. L’optimisation de l’efficacité nécessite une vue de bout en bout tout au long du cycle de vie du produit pour toutes les parties prenantes.

IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) est la principale solution pour la gestion du développement de produits et de logiciels.