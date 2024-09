IBM Engineering Test Management est une solution collaborative de gestion de la qualité qui offre une planification des tests et une gestion des actifs de test de bout en bout, des exigences aux défauts. Les équipes peuvent partager des informations en toute transparence et s’appuyer sur l’automatisation pour accélérer les calendriers de projet complexes et générer des rapports de métriques en temps réel qui documentent les décisions de livraison.



Test Management est également proposé dans la solution IBM Engineering Lifecycle Management. Cet ensemble d’outils intégrés comprend IBM Engineering Workflow Management, IBM Engineering Test Management et IBM Engineering Exigences Management DOORS Next.