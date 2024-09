Les offres de la famille IBM Engineering Requirements Management DOORS® Family incluent le produit DOORS original, ainsi que DOORS Next.

Nos solutions utilisent la puissance de l'IA pour améliorer la qualité des exigences techniques au moment où vous les rédigez et pour optimiser la communication et la collaboration entre les équipes et les parties prenantes afin de maximiser la productivité et la qualité. Elles vous permettent de capturer, de tracer, d'analyser et de gérer les modifications apportées aux exigences tout en maintenant la conformité aux réglementations et aux normes. Avec les solutions Requirements d'IBM, vous pouvez améliorer la gestion de la portée et du coût des projets dans l'ensemble de votre organisation et de votre chaîne d'approvisionnement.