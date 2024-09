Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute Company Limited

ASTRI a adopté une approche de l'analyse et de la conception axées sur les exigences qui permet de développer du matériel de fabrication plus intelligent avec plus de souplesse. L'entreprise crée des versions « jumelles » du matériel sur lequel elle travaille : une version physique et une version numérique.

ASTRI crée le jumeau numérique à l'aide de son modèle de système en utilisant le logiciel Engineering Systems Design Rhapsody. Le logiciel IBM permet de recourir au MBSE grâce à sa prise en charge du langage de modélisation des systèmes (SysML) et du langage de modélisation unifié (UML) pour la modélisation, la simulation, le test et la génération de code. Grâce au modèle système, les ingénieurs de conception peuvent ensuite effectuer des simulations et des tests sur le jumeau numérique. Si les ingénieurs identifient des défauts de conception, ils peuvent les analyser et les résoudre en utilisant le logiciel Engineering Systems Design Rhapsody. Une fois que le jumeau numérique fonctionne correctement, le code d'application est compilé et chargé sur le jumeau physique.



Le test du jumeau numérique permet à ASTRI d'identifier les défauts de conception beaucoup plus tôt dans le cycle de développement. « Avec l'approche conventionnelle, nous ne pouvons effectuer aucun test tant que nous n'avons pas tous les logiciels et le matériel en place, explique M. Koo. Nous ne pouvions donc tester que le système physique fini, ce qui signifie que nous découvrions des défauts bien plus tard dans le cycle de développement. » De plus, le développement de systèmes basés sur des modèles permet à l'équipe de rechercher et de valider les exigences des clients dès le début du cycle de vie, et de mieux gérer les changements de conception à venir.



Le jumeau numérique facilite également la collaboration autour du développement du projet. Les équipes d'ingénierie qui s'appuyaient auparavant sur une documentation textuelle peuvent désormais utiliser les ressources numériques du jumeau comme base de travail.