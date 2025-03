Qu’est-ce que la réalité augmentée ?

La réalité augmentée fonctionne grâce au déploiement de matériel doté d'un appareil photo, comme des lunettes intelligentes ou des affichages tête haute.

Les appareils mobiles comme les iPad ou les iPhone, déjà équipés de technologies comme le GPS, les accéléromètres et les capteurs, sont particulièrement compatibles avec les applications de réalité augmentée et la rendent plus accessible au consommateur moyen. Ces dernières années, plusieurs entreprises technologiques ont publié des API facilitant le développement d’applications de réalité augmentée mobiles pour Android et iOS : ARKit d’Apple et Arcore de Google par exemple.

Même si les types de données et de capteurs utilisés par les logiciels de réalité augmentée spécifiques peuvent varier, les étapes de base du processus sont similaires :