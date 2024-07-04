Les trois piliers – personnalisation, amplification, mesure – sont cycliques et se retrouvent à chaque étape du processus de gestion du changement numérique décrit ci-dessous :

Préparation : à cette étape, les parties prenantes effectuent des recherches approfondies, incluant des entretiens et une analyse des données historiques, afin de définir la portée du changement. Ils identifient les lacunes, les besoins et les personas concernés.

Découverte : durant la phase de découverte ou d’exploration, l’équipe procède à une évaluation de l’impact du changement. Cette évaluation précise l’étendue du changement et confirme les lacunes et besoins identifiés lors de la phase de préparation. À partir de ces éléments, l'approche du changement, les stratégies à déployer et la feuille de route sont définies.

Mise en œuvre : cette phrase est celle où les tactiques de changement sont déployées, en s’appuyant sur les principes directeurs et les méthodologies évoqués précédemment. La mise en œuvre est un processus continu de déploiement de tactiques ou d'actions et d'évaluation des résultats. Une fois un niveau de satisfaction atteint, une formation plus large des utilisateurs est mise en place.

Transition: une fois les changements déployés et adoptés par les employés, un processus continu d'intégration, de soutien et d’évaluation s’engage. L’agilité offerte par le design thinking permet d’effectuer rapidement des ajustements en fonction des indicateurs d’adoption et des KPI.

Réussite et pérennisation : la transition doit conduire naturellement à la réalisation du succès de la transformation. En cas d’échec, l’équipe de gestion du changement réévalue les phases de découverte et de mise en œuvre pour améliorer la transformation. En cas de succès, l’objectif devient de pérenniser le changement, notamment grâce à une formation continue (par exemple, le transfert de connaissances pour les nouveaux employés) et des outils de mesure.