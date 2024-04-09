Qu’est-ce que la transformation opérationnelle ?

La transformation opérationnelle permet aux entreprises de réinventer leur façon de travailler, de créer de nouveaux modèles d’affaires et de moderniser leurs technologies pour optimiser la création de valeur.

Pour transformer l’entreprise, il convient d’examiner son fonctionnement et d’identifier comment hiérarchiser les améliorations. Cette analyse aboutit souvent à des changements importants, qui préparent l’entreprise à mieux faire face à la concurrence dans un environnement de plus en plus complexe.

La transformation opérationnelle concerne plusieurs aspects de l’entreprise.

La transformation numérique permet d’utiliser au mieux les outils numériques pour satisfaire ses clients et ses salariés.

La transformation organisationnelle concerne la manière dont les entreprises organisent leurs ressources et leurs modèles d’exploitation pour renforcer leur compétitivité.

La transformation culturelle concerne la manière de traiter les salariés et les autres parties prenantes, ainsi que la manière dont l'entreprise communique autour de sa culture, de ses valeurs et de sa mission auprès des audiences internes et externes.

Les entreprises procèdent généralement à une transformation opérationnelle pour approfondir leurs compétences essentielles, se diversifier et créer de nouveaux produits ou conquérir des marchés non prévus par leur mission initiale. Les projets de transformation exigent des changements profonds à tous les niveaux, de l’expérience client au développement informatique en passant par les ressources humaines.

La transformation permet d’obtenir ou de renforcer son avantage concurrentiel, de rationaliser les opérations, d’améliorer la satisfaction client et, implicitement, sa rentabilité.