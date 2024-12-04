Qu’est-ce que le streaming en direct ?

24 juillet 2025

Auteurs

Chrystal R. China

Staff Writer, Automation & ITOps

IBM Think

Qu’est-ce que le streaming en direct ?

Le live streaming est le processus consistant à transmettre du contenu vidéo et audio sur Internet en temps réel ou quasi réel.

Le live streaming a transformé la manière dont les personnes diffusent et interagissent avec le contenu. Les spectateurs obtiennent un accès global et en temps réel à des événements tels que des concerts, des retransmissions sportives, des lancements de produits, des webinaires et des streams de jeux vidéo, tandis que les entreprises et les distributeurs de contenu peuvent facilement diffuser en direct pour offrir des contenus plus immersifs (et immédiats).

Par rapport à la diffusion traditionnelle, le streaming en direct se distingue par :

  • Les plateformes et méthodes de transmission. Tandis que la diffusion traditionnelle transmet des signaux hertziens aux stations de radio et aux chaînes de télévision, les flux en direct transmettent du contenu audio et vidéo numérique à l’aide d’une connexion Internet.
  • Portée et échelle du public. Les diffuseurs traditionnels visent généralement un large public dans un pays ou une région donnée. Les streamers en direct peuvent atteindre une audience mondiale, mais cherchent souvent à toucher une communauté spécifique (comme les amateurs de boxe ou les passionnés de jeux d’aventure, par exemple).
  • La programmation et la flexibilité. Les diffusions traditionnelles respectent généralement un programme fixe dicté par la station ou la chaîne et le fournisseur de diffusion, et offrent aux consommateurs une expérience de visionnage structurée. Les flux en direct peuvent être produits par n’importe qui et peuvent être diffusés et consommés à tout moment.
  • Interactivité. La diffusion traditionnelle sert principalement à une communication unidirectionnelle, où la station ou la chaîne envoie du contenu vers les télévisions et radios des clients, sans possibilité d’interaction. Le live streaming permet une communication bidirectionnelle, où les spectateurs peuvent souvent interagir directement avec le flux via des fonctionnalités de chat, de commentaires et de réactions.
  • Coût et accessibilité. La diffusion traditionnelle exige des producteurs de contenu qu’ils investissent lourdement en amont (infrastructures et équipements), et elle impose aux consommateurs de posséder un téléviseur ou un poste de radio. Le live streaming, lui, requiert moins d’infrastructures et d’équipements coûteux, tout en rendant le contenu accessible sur tout appareil connecté à Internet.

À mesure que les technologies et les capacités de streaming évoluent, l’audience de ce type de diffusion (et son utilité pour les entreprises) va continuer de croître. Au troisième trimestre 2024, près de 30 % des internautes dans le monde regardaient chaque semaine du contenu de streaming en direct.1 De plus, le marché mondial du live streaming devrait connaître une croissance de plus de 20 milliards de dollars entre 2025 et 2029.2

À ce titre, le streaming en direct constitue un outil puissant pour les entreprises qui cherchent à toucher un public mondial avec des produits de divertissement, d’éducation et d’affaires attrayants et innovants.

CDN : rôle et importance pour le streaming en direct

La latence (le décalage entre l’événement en direct et l’écran du spectateur) a toujours constitué un défi pour les streamers. Cependant, les réseaux de diffusion de contenu (CDN) à très faible latence, inférieure à une seconde, ont permis aux entreprises de surmonter ce problème.

Les CDN sont des réseaux de serveurs répartis géographiquement qui améliorent les performances web en plaçant des copies du contenu plus près des utilisateurs finaux. Ces serveurs edge, également appelés « caches » ou « serveurs de mise en cache », agissent comme des passerelles entre les utilisateurs et le serveur d’origine (principal).

Chaque serveur d’un CDN stocke des copies du contenu (y compris les fichiers HTML, les images, l’audio et la vidéo) provenant du serveur d’origine. Ainsi, lorsqu’un utilisateur demande un flux en direct, il peut recevoir le contenu à partir du serveur le plus proche de sa localisation, plutôt qu’à partir d’un serveur principal situé à des centaines ou milliers de kilomètres.

Imaginons qu’un panel d’experts en la matière commence à diffuser en streaming depuis un ordinateur portable à New York, tandis qu’un public mondial, y compris un spectateur à Sydney, se connecte au flux en direct sur son smartphone. Au lieu de se connecter à un serveur central, chaque spectateur accède au contenu via le serveur CDN le plus proche de son emplacement. Dans cet exemple, le spectateur de Sydney pourrait accéder au contenu à partir d’un serveur CDN situé à Sydney ou en Asie du Sud-Est.

Les serveurs CDN rapprochent les fichiers des clients, réduisant le temps de transit des données à travers le réseau, diminuant les temps de chargement pour les utilisateurs, et minimisant les coûts ainsi que la consommation de bande passante. Les CDN améliorent également l’évolutivité, permettant à des milliers (voire à des dizaines de milliers) de spectateurs de regarder un flux simultanément sans problème de mise en mémoire tampon.

Comment fonctionne le streaming en direct ?

Le streaming en direct implique plusieurs processus clés pour fournir un contenu à faible latence aux utilisateurs :

Capture de contenu

Les événements diffusés en direct commencent par des données audio et vidéo brutes capturées par des sources de contenu (caméras et microphones connectés à des smartphones, webcams et autres appareils d’enregistrement).

Encodage et compression

Avant la diffusion, les signaux vidéo et audio bruts doivent être encodés dans un format numérique (une série de 1 et de 0) et compressés afin de pouvoir être transmis sur Internet. L’encodage est le processus qui consiste à convertir les données dans un format numérique compréhensible par divers appareils. Les normes les plus courantes en la matière sont les suivantes : MP3, AAC, H.264, H.265, VP9 et AV1e3.

Les plateformes de streaming en direct peuvent encoder les données à l’aide de dispositifs dédiés (encodeurs matériels), qui fournissent la capacité de streaming nécessaire pour des diffusions en direct professionnelles hautes performances. Cependant, elles peuvent également employer des applications informatiques comme encodeurs (appelés encodeurs logiciels), qui offrent une option plus flexible et plus rentable pour le streaming de productions à plus petite échelle.

La compression est le processus consistant à réduire la taille des données vidéo et audio en éliminant les éléments redondants. Si, par exemple, la première image d’une vidéo montre une personne parlant devant un fond violet, ce fond violet peut être réutilisé dans les images suivantes sans avoir besoin d’être rendu de nouveau.

Le processus s’apparente au catalogage des livres dans une bibliothèque. Le bibliothécaire traite et catalogue les nouveaux livres dès leur arrivée à la bibliothèque, et stocke les informations de base sur la publication (titre, auteur, éditeur et date de publication) dans un emplacement facilement accessible au sein du réseau de la bibliothèque.

Si le bibliothécaire reçoit une nouvelle édition d’une série de livres que la bibliothèque possède déjà, il n’a pas besoin de cataloguer à nouveau toute la série. Il lui suffit d’ajouter les informations sur les nouveaux volumes de la série aux dossiers existants.

Segmentation

Le contenu multimédia numérique, en particulier la vidéo en direct, contient d’énormes quantités de données. Pour maintenir un flux en direct, les outils de streaming divisent ces données en petits segments (généralement de quelques secondes chacun) et les transmettent sous forme de segments de contenu.

Mise en cache et distribution CDN

Une fois le contenu compressé, encodé et segmenté, il est prêt à être distribué aux spectateurs. Les services de streaming s’appuient sur des CDN pour garantir une expérience en direct de haute qualité et à faible latence à des millions d’utilisateurs potentiels.

Les serveurs CDN sont situés à la périphérie du réseau et fournissent du contenu pour le compte du serveur d’origine. Ainsi, au lieu que le serveur d’origine traite toutes les demandes des utilisateurs, le serveur CDN le plus proche du spectateur traite les demandes et l‘acheminement des données. 

Décodage et lecture

Chaque appareil utilisateur connecté au flux en direct utilise un lecteur multimédia dédié, un lecteur basé sur un navigateur ou un lecteur multimédia intégré à une plateforme de réseau social (telle que Facebook Live, Instagram Live ou le streaming en direct TikTok) pour recevoir, décoder et décompresser les données segmentées du flux en direct. Ce processus permet la lecture continue du contenu.

De nombreux services de streaming et lecteurs multimédias offrent des fonctionnalités de streaming adaptatif (adaptive bit rate), qui ajustent dynamiquement la qualité de la vidéo en fonction de la vitesse de connexion de l’utilisateur. Les débits adaptatifs permettent de minimiser les problèmes de mise en mémoire tampon.

L’histoire du streaming en direct

Les origines du streaming en direct remontent aux premiers jours d’Internet. Au début des années 1990, avec l’amélioration des débits Internet et l’apparition des premiers lecteurs multimédias capables de prendre en charge le streaming en direct, les ingénieurs ont commencé à expérimenter la diffusion de vidéos en direct en ligne. Ces progrès ont permis aux gens de regarder et d’écouter du contenu en temps réel, mais ils se sont également heurtés à des obstacles importants ; limitations techniques, bande passante restreinte et mauvaise qualité vidéo étaient des défis quotidiens.

Un concert du groupe Severe Tire Damage en 1993 a été l’un des premiers flux en direct réussis. Peu de temps après, en 1995, RealNetworks, Inc. a utilisé le logiciel RealPlayer pour diffuser un match de baseball en direct, jetant ainsi les bases du streaming sportif en direct et d’autres innovations futures en la matière.

Le paysage a de nouveau changé en 2005 avec le lancement de YouTube. La plateforme de partage de vidéos a organisé son premier événement mondial en direct en 2008, mettant en vedette des personnalités populaires de YouTube, notamment le rappeur will.i.am, la chanteuse Esmée Denters et le comédien Bo Burnham.

Aujourd’hui, le streaming en direct est omniprésent, en grande partie grâce à l’essor des réseaux sociaux et des plateformes dédiées. Des services tels que Facebook Live, YouTube Live, Twitch, Instagram Live et même LinkedIn permettent à quiconque disposant d’un smartphone ou d’un ordinateur de diffuser facilement en direct à un public international.

Le live streaming couvre désormais un large éventail de cas d’utilisation, allant des tournois de jeux vidéo et concerts en direct aux sessions éducatives et conférences virtuelles. L’introduction des CDN a révolutionné la distribution de contenus en streaming. Aujourd’hui, il est courant que les plateformes de streaming utilisent plusieurs CDN simultanément, ce qui souligne encore davantage leur rôle essentiel dans la diffusion de flux fluides et de haute qualité.

Les autres tendances importantes incluent le multistreaming (diffusion simultanée d’un même événement sur plusieurs plateformes) et l’utilisation de vidéos préenregistrées dans les diffusions « en direct », qui permettent aux créateurs de perfectionner leur contenu à l’avance et de le diffuser comme un « événement en direct ».

L’intégration de la technologie blockchain dans les plateformes de live streaming a également introduit de nouvelles capacités. La blockchain est un registre numérique partagé et immuable qui stocke des données à travers de multiples nœuds du réseau, rendant les streams soutenus par blockchain résistants aux falsifications et aux cybermenaces. Elle aide également les entreprises à créer des CDN décentralisés qui distribuent le contenu en direct à travers plusieurs ordinateurs, permettant aux plateformes de streaming de mieux gérer les pics et fluctuations de demande.

Protocoles de streaming en direct

Les applications de streaming en direct peuvent s’appuyer sur divers protocoles pour diffuser du contenu audio et vidéo en temps réel sur Internet. Chaque protocole a des applications spécifiques, et le bon protocole pour un flux en direct donné dépend de facteurs tels que le public cible, la compatibilité des appareils, les conditions du réseau et les cas d’utilisation spécifiques.

Voici quelques-uns des protocoles les plus utilisés :

Protocole de messagerie en temps réel (RTMP)

RTMP a été l’un des premiers protocoles employés pour le streaming en direct. Il s’agit d’un protocole avec état (qui stocke les données utilisateur entre les interactions) principalement utilisé pour diffuser du contenu audio, vidéo et des données sur Internet. RTMP était couramment associé à Adobe Flash Player, mais son utilisation a diminué depuis que Flash est devenu obsolète.

Protocole de diffusion en temps réel (RTSP)

Le RTSP est un protocole de contrôle réseau qui permet aux clients de gérer la lecture des médias en streaming en offrant des fonctions de pause, de retour arrière et d’avance rapide. Le RTSP fonctionne avec le protocole de transport en temps réel (RTP) pour livrer les données médias aux appareils des utilisateurs, en particulier ceux utilisés pour la surveillance et les applications de monitoring.

Diffusion en direct sur HTTP (HLS)

Le protocole HLS a été développé par Apple pour fonctionner sur HTTP standard. Il est ainsi compatible avec les pare-feu et simple à mettre en œuvre. Le HLS est couramment utilisé pour diffuser des vidéos à la demande et des flux en direct vers une large gamme d’appareils (y compris les smartphones, tablettes et téléviseurs connectés), en particulier ceux qui utilisent les systèmes d’exploitation iOS et macOS.

Diffusion en continu adaptative dynamique sur HTTP (Dash)

DASH est une norme internationale développée par le Moving Picture Experts Group (MPEG), une alliance pour les normes de codage multimédia. Elle permet la diffusion adaptative de tout un éventail de codecs et de formats. DASH utilise un fichier manifeste (un simple fichier texte contenant des métadonnées pour un groupe de fichiers) pour décrire l’emplacement des segments multimédias et leurs attributs. Cette fonctionnalité facilite la diffusion de haute qualité dans les environnements de streaming en direct et à la demande.

Transport sécurisé et fiable (SRT)

Le SRT est un protocole de streaming open source très fiable qui aide les entreprises à diffuser des flux en direct fluides sur des réseaux imprévisibles. Il chiffre les données pour protéger le contenu pendant la transmission et gère efficacement la perte de paquets. Cela en fait une solution particulièrement adaptée au streaming en direct dans des environnements professionnels.

Communication web en temps réel (WebRTC)

WebRTC est un protocole sécurisé et open source qui permet une communication en temps réel, en peer-to-peer, dans les navigateurs web à l’aide d’interfaces de programmation d’applications (API) simples. WebRTC peut aider les fournisseurs de contenu à diffuser des flux vidéo, audio et de données sécurisés sans qu’il soit nécessaire de télécharger de nouvelles applications ou de nouveaux plug-ins.

Exigences techniques pour le streaming en direct

Pour un utilisateur individuel, il suffit d’un appareil d’enregistrement (téléphone ou ordinateur portable) et d’une plateforme de streaming adaptée à son contenu. Pour les entreprises, en revanche, qui doivent souvent offrir une expérience de diffusion fluide et de haute qualité, le streaming en direct peut nécessiter :

Logiciels et plateformes de streaming dédiés aux entreprises

Les entreprises ont besoin d’un logiciel de streaming professionnel capable de gérer diverses entrées et offrant des fonctionnalités de production avancées, telles que les bandeaux (superpositions graphiques dans la partie inférieure de l’écran), les graphiques et l’intégration d’invités à distance (qui permet aux participants à distance de se joindre à une émission ou à un événement).

Les logiciels de streaming prennent généralement en charge une large gamme de sources vidéo et audio, y compris les flux d’interface de périphérique réseau (NDI) pour la transmission de vidéos non compressées et les flux d’interface numérique série (SDI) pour les vidéos compressées.

Pour la livraison de contenu, les organisations s’appuient généralement sur des plateformes vidéo d’entreprise, qui proposent des fonctionnalités telles que des analyses granulaires, des outils de gestion de contenu et la possibilité d’intégration avec d’autres systèmes métier, tels que les systèmes de gestion de la relation client (CRM).

Les CDN mondiaux permettent de distribuer des flux aux téléspectateurs du monde entier avec une latence minimale.

Configuration réseau et bande passante

Le live streaming à l’échelle des entreprises nécessite des connexions Internet rapides et fiables. Les organisations ont généralement besoin d’une vitesse minimale de chargement de 50 Mbit/s, en particulier pour le streaming multi-débit ou en 4K. Pour garantir une fiabilité maximale, elles peuvent mettre en place des connexions Internet redondantes auprès de différents fournisseurs ou utiliser un basculement cellulaire avec des modems 4G/5G.

La bande passante, c’est-à-dire la quantité de données qu’un réseau peut transmettre dans un laps de temps donné, est également un élément clé des flux en direct de haute qualité. Une bande passante plus élevée est synonyme de transmission de données plus importante. Pour fournir des flux haute définition, les entreprises ont besoin d’une bande passante minimale de 5 Mb/s, mais les flux à grande échelle peuvent exiger une bande passante supérieure à 5 Gb/s pour en optimiser la qualité.

Sécurité

Les flux sont souvent chiffrés de bout en bout, généralement à l’aide du chiffrement AES-256, afin de protéger le contenu en transit. Si nécessaire, les équipes informatiques peuvent mettre en place des contrôles d’accès, ainsi que des autorisations basées sur les rôles, des protections par mot de passe et des protocoles de blocage géographique, afin de limiter l’accès aux flux.

Cas d’utilisation du streaming en direct

Les logiciels de streaming en direct ont changé la façon dont le contenu multimédia est consommé et partagé, et leur polyvalence permet de les employer dans tous les secteurs d’activité et tous les cas d’utilisation.

Divertissement et jeux vidéo

Les plateformes de jeu sociales telles que Twitch, YouTube Live et Facebook Gaming ont créé des communautés dynamiques autour des créateurs de contenu et de leur public. Les joueurs peuvent diffuser leurs parties en direct, proposer des commentaires, des analyses et interagir directement avec les spectateurs.

De plus, la diffusion en direct de concerts, de représentations théâtrales et de festivals de musique permet aux streamers d’atteindre un public mondial, offrant du contenu exclusif en coulisses et des expériences interactives.
Marketing

Les applications de streaming en direct offrent aux clients un moyen innovant d’interagir avec leurs consommateurs et d’accroître la fidélité à la marque et la confiance de la clientèle. Les entreprises peuvent s’en servir pour des lancements de produits, des démonstrations, des annonces de parrainage et des événements virtuels afin de présenter leurs offres et d’interagir avec leurs clients en temps réel.

Elles peuvent également diffuser des webinaires et des sessions de questions-réponses en direct pour générer des leads, fournir un support client et renforcer leur thought leadership.
Actualités et journalisme

Le streaming en direct permet aux organes de presse de couvrir les événements et les actualités de dernière minute en temps réel. Les journalistes peuvent diffuser en direct depuis le terrain pour permettre au public d’accéder immédiatement à des événements importants. Les spectateurs peuvent également regarder des émissions de télévision en direct sur les plateformes de streaming.

Cette immédiateté renforce l’impact des reportages d’actualité et facilite l’interaction directe avec les spectateurs, grâce à des interviews en direct et des tables rondes.
Communication d’entreprise

Les entreprises utilisent souvent des logiciels de visioconférence (comme Zoom, par exemple) pour diffuser en direct des événements de communication interne tels que des assemblées générales, des annonces, des sessions d’intégration et des formations.

L’utilisation stratégique du streaming en direct pour diffuser des communications importantes permet à tous les employés (quel que soit leur emplacement) de recevoir des informations simultanément et d’interagir directement avec la direction de l’entreprise.
Sports

Les réseaux de diffusion, les ligues sportives et les équipes utilisent le streaming en direct pour diffuser des matchs dans le monde entier, afin que les fans puissent vivre l’événement comme s’ils y étaient. Les plateformes de streaming offrent également des fonctionnalités telles que des angles de caméra multiples, des analyses en temps réel et un chat interactif afin d’enrichir l’expérience de visionnage.

Avantages du streaming en direct

Le live streaming est un outil inestimable pour favoriser la connexion et l’interaction entre clients et consommateurs. Les services de live streaming offrent plusieurs avantages clés aux entreprises :

  • Engagement des utilisateurs en temps réel. Le live streaming permet aux spectateurs d’interagir en direct via des commentaires et des questions, ce qui contribue à créer un sentiment de communauté et de proximité.
  • Une portée plus large. Les flux en direct peuvent instantanément atteindre un public mondial, brisant les frontières géographiques et permettant aux créateurs et aux distributeurs d’interagir avec des spectateurs de différentes régions.
  • La rentabilité. Par rapport à la diffusion traditionnelle, le streaming en direct nécessite un équipement et des dépenses financières minimes, ce qui le rend accessible aux particuliers, aux petites entreprises et aux grandes sociétés.
  • L’authenticité. Le contenu en direct semble souvent plus authentique et naturel aux yeux des téléspectateurs. Le facteur d’authenticité peut aider les créateurs de contenu à renforcer la confiance et la fidélité des consommateurs.
  • Des commentaires immédiats. Les créateurs et les distributeurs de contenu peuvent recevoir des réactions instantanées du public, ce qui leur permet d’adapter leur contenu ou leur approche pendant la diffusion.
  • La réutilisation du contenu. Les entreprises peuvent enregistrer et réutiliser les flux en direct pour d’autres formes de contenu numérique, telles que des clips vidéo, des podcasts et des articles.

Cependant, le streaming en direct peut également présenter quelques défis.

Si, par exemple, les utilisateurs subissent une forte latence lors d’un flux en direct, ils risquent d’arrêter d’interagir avec celui-ci. C’est particulièrement vrai pour les streams de jeux et d’événements sportifs. En outre, les live streams de haute qualité exigent une bande passante et une connexion Internet conséquentes. Une bande passante insuffisante ou une connexion faible peuvent dégrader l’expérience des spectateurs.

L’avenir du streaming en direct

L’évolution du streaming en direct a transformé la manière dont les entreprises et les clients interagissent avec les médias, et elle devrait continuer à créer de nouvelles perspectives pour le divertissement, l’éducation et la communication d’entreprise à l’échelle mondiale.

La réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR) et la réalité mixte (MR), qui permettent aux utilisateurs d’interagir avec des environnements numériques partiellement ou totalement simulés, sont plus accessibles que jamais. Combinées à des outils de live streaming avancés, ces technologies permettent aux spectateurs d’assister à des événements en direct dans un espace numérique totalement immersif, brouillant la frontière entre le monde physique et le monde virtuel. 

Le déploiement des réseaux 5G pourrait également améliorer le streaming en direct, en offrant une meilleure qualité et une plus grande fiabilité des diffusions sur les téléphones portables et autres appareils connectés.

Également appelé multistreaming, le streaming multiplateforme peut aider les créateurs de contenu à diffuser en direct à différents publics sur diverses plateformes. Au lieu de mettre en place des flux distincts, les diffuseurs peuvent se servir de logiciels spécialisés pour diffuser simultanément sur plusieurs canaux.  

Les solutions de streaming en direct commencent également à intégrer les technologies d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning afin de concevoir des expériences de diffusion plus fluides, plus sûres et plus accessibles. Les fonctions d’IA comprennent le sous-titrage automatique et les superpositions interactives, les recommandations de contenu personnalisées, l’optimisation de la qualité du flux et la modération automatisée du contenu.
