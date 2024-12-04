Qu’est-ce que le streaming en direct ?

Les origines du streaming en direct remontent aux premiers jours d’Internet. Au début des années 1990, avec l’amélioration des débits Internet et l’apparition des premiers lecteurs multimédias capables de prendre en charge le streaming en direct, les ingénieurs ont commencé à expérimenter la diffusion de vidéos en direct en ligne. Ces progrès ont permis aux gens de regarder et d’écouter du contenu en temps réel, mais ils se sont également heurtés à des obstacles importants ; limitations techniques, bande passante restreinte et mauvaise qualité vidéo étaient des défis quotidiens.

Un concert du groupe Severe Tire Damage en 1993 a été l’un des premiers flux en direct réussis. Peu de temps après, en 1995, RealNetworks, Inc. a utilisé le logiciel RealPlayer pour diffuser un match de baseball en direct, jetant ainsi les bases du streaming sportif en direct et d’autres innovations futures en la matière.

Le paysage a de nouveau changé en 2005 avec le lancement de YouTube. La plateforme de partage de vidéos a organisé son premier événement mondial en direct en 2008, mettant en vedette des personnalités populaires de YouTube, notamment le rappeur will.i.am, la chanteuse Esmée Denters et le comédien Bo Burnham.

Aujourd’hui, le streaming en direct est omniprésent, en grande partie grâce à l’essor des réseaux sociaux et des plateformes dédiées. Des services tels que Facebook Live, YouTube Live, Twitch, Instagram Live et même LinkedIn permettent à quiconque disposant d’un smartphone ou d’un ordinateur de diffuser facilement en direct à un public international.

Le live streaming couvre désormais un large éventail de cas d’utilisation, allant des tournois de jeux vidéo et concerts en direct aux sessions éducatives et conférences virtuelles. L’introduction des CDN a révolutionné la distribution de contenus en streaming. Aujourd’hui, il est courant que les plateformes de streaming utilisent plusieurs CDN simultanément, ce qui souligne encore davantage leur rôle essentiel dans la diffusion de flux fluides et de haute qualité.

Les autres tendances importantes incluent le multistreaming (diffusion simultanée d’un même événement sur plusieurs plateformes) et l’utilisation de vidéos préenregistrées dans les diffusions « en direct », qui permettent aux créateurs de perfectionner leur contenu à l’avance et de le diffuser comme un « événement en direct ».

L’intégration de la technologie blockchain dans les plateformes de live streaming a également introduit de nouvelles capacités. La blockchain est un registre numérique partagé et immuable qui stocke des données à travers de multiples nœuds du réseau, rendant les streams soutenus par blockchain résistants aux falsifications et aux cybermenaces. Elle aide également les entreprises à créer des CDN décentralisés qui distribuent le contenu en direct à travers plusieurs ordinateurs, permettant aux plateformes de streaming de mieux gérer les pics et fluctuations de demande.