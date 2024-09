IBM Video Streaming

Les événements virtuels et les communications vidéo sont devenus indispensables pour les lieux de travail hybrides d’aujourd’hui et, dans le même temps, la protection de la confidentialité est primordiale dans le monde numérique. Nos fonctionnalités de diffusion en direct, de simulation en direct, d’archivage automatique et de gestion de contenu à la demande et de portail sont destinées à stimuler l’engagement du public. Diffusez des événements virtuels, des assemblées générales des cadres, des lancements de produits marketing et plus encore. Conçu pour garantir la confidentialité, la fiabilité, la qualité et l’évolutivité et optimisé par l'IA IBM Watson pour le sous-titrage et la recherche automatiques.

