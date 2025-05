Qu’est-ce qu’un green data center ?

L’intégration de sources d’énergie renouvelable dans l’alimentation électrique des centres de données constitue une étape importante vers la réalisation des objectifs de durabilité et la réduction de l’impact environnemental de ces installations. En passant des sources d’énergie conventionnelles, telles que les combustibles fossiles qui émettent des gaz à effet de serre lorsqu’ils brûlent, à des sources renouvelables telles que l’énergie solaire, éolienne ou hydraulique, il est possible de réduire la dépendance des centres de données à l’égard des énergies non renouvelables.

Cette transition s’inscrit dans le cadre d’efforts plus vastes visant à lutter contre le changement climatique et à promouvoir un bouquet énergétique plus propre et plus durable. La réduction des émissions et de l’empreinte carbone sont des objectifs majeurs dans la recherche d’une exploitation plus durable des centres de données.