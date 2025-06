« Seul ce qui est mesuré peut être amélioré » (en anglais « What gets measured gets done ») est une expression souvent entendue dans le monde de l’entreprise, et ce concept explique pourquoi les OKR contribuent à mettre en place une approche agile.

Pour atteindre une plus grande agilité métier, une entreprise a besoin d’objectifs clairs à atteindre et d’un plan bien défini pour y parvenir. Les OKR fournissent un cadre stratégique pour aligner les équipes, les ressources et les priorités, ce qui permet à une entreprise de relever les défis du développement agile et de la transformation numérique.

Les OKR sont largement utilisés pour leur faculté à renforcer la concentration et la responsabilité autour des priorités clés. La méthodologie OKR a été introduite pour la première fois chez Intel par Andy Grove dans les années 1970, et elle a été popularisée par John Doerr (figure importante du capital risque et de la Silicon Valley) dans son livre Measure What Matters.1